妻嗆老公「媽寶軟爛男」 他哀月給「4萬」網戰翻！

一名丈夫日前在臉書社團發文，抱怨自己每月給妻子大約四萬元家用，家中保險、小孩補習費都是他負責，但當媽媽生病、希望妻子去幫忙照顧時，卻被回一句「自己媽媽自己顧！」讓他當場心碎。他理性上知道妻子並非完全沒道理，因此提出「不如換妳去上班」，結果反被罵成「媽寶男吃軟飯」，因此讓他特別委屈。





人夫母生病需照顧！全職妻冷回「自己媽媽自己顧」 家用費曝一票人炸鍋

一位丈夫稱家庭開支幾乎都是自己扛，日前妻子拒絕照顧生病的婆婆，因此他提議換妻子上班、他顧家盡孝道，被妻子怒罵「媽寶男吃軟軟飯」。（示意圖，非關本新聞事件／民視財經網）

一位丈夫11月28日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，文中他表示：「覺得當女生很好，只要找一個有責任感的男生…」，他稱自己每月會給妻子大約4萬元作為家庭開支，雖然目前沒有房貸，但保險費和孩子的補習費也都是由他負責支付。儘管給妻子的金額不算多，但足以應付基本生活所需。最近因為原PO媽媽生病，因此想請妻子去照顧一下，但卻被妻子回：「自己媽媽自己顧！」聽到這番話的原PO感到非常難過，儘管理性上知道這句話並非完全錯誤，但他也反駁道，妻子之所以能親自照顧生病的母親，正是因為她「有時間」，因此，原PO向妻子提議：「不如換妳去上班，給我家用，我也想盡孝道！」沒想到竟被妻子罵成「媽寶男吃軟飯」，讓他感到相當心酸。原PO認為，當初他貼家計支持妻子做想做的事情，不過妻子照顧小孩和家事是夫妻間的共同責任，不該用「幫我」形容，強調家庭本就該「分工合作」。





人夫母生病需照顧！全職妻冷回「自己媽媽自己顧」 家用費曝一票人炸鍋

貼文引發兩派網友不同聲音。（圖／翻攝「毒姑九賤婆媳討論區」臉書社團）









貼文一出瞬間引發兩派網友討論，部分網友紛紛安慰原PO，甚至有網友嚴厲批評妻子有「公主病」，認為「現在很多女生都不能同理心」，甚至建議原PO：「那就把她的家用停掉請看護，叫她去工作啊」、「四萬改成拿去請看護」。但另外也有網友批評原PO，表示：「不要以為給四萬的家用就可以控制一個女人」、「你平常真的沒有關心過她吧？不是給錢就可以讓她去做任何事！」、「四萬還真的很少，你以為是百萬嗎？」，質疑原PO對妻子的關心以及給予的金額太少。

原文出處：妻嗆老公「自己媽自己顧」加碼飆：媽寶軟爛…他哀月給「4萬」掀網2派激戰！

