妻外遇女同事問「有沒有濕」？ 夫身心重創求償80萬

〔記者王捷／台南報導〕運將夫控妻子婚內出軌女同事，還問對方有沒有「濕濕的」，讓他身心重創，離婚求償80萬，雖然女同事否認，強調互動只有對話，但台南地方法院認定，這些鹹濕內容超過朋友界線侵害配偶權，判賠15萬。

判決記載，丈夫與妻子結婚五年多，有一名未成年子女，去年2月間夫妻離婚，丈夫主張他前年11月看到妻子手機訊息，發現妻子與女同事以LINE互傳親密內容，並與女同事對質要兩人斷乾淨，但女同事認為，不能她單方面斷絕聯絡。

丈夫指控，妻子坦承與女同事交往並發生性行為，造成他精神痛苦與婚姻破裂，請求女同事賠償精神慰撫金80萬元。

女同事辯稱，她與對方同為女性同事，運將妻常因婚姻不睦向她抱怨訴苦，並曾說已和丈夫討論離婚，她因此出於關心而安慰，雙方僅止於訊息對話，沒有出遊、交往、肢體接觸或性行為。

女同事承認，她與運將妻的確有不當對話，但強調只是聊天，未造成實質介入，且夫妻感情早已破裂，離婚並非因她而起，丈夫主張配偶權受侵害未達重大程度，80萬元慰撫金過高。

但法院審核雙方對話紀錄，運將妻要求女同事，不准穿牛仔褲來找她，因為從外面碰不到，還問女同事「真想要你，有沒有濕濕的？」認兩人互示愛慕並多次表達對親密關係與性愛期待，已超越正常友誼界線，認定侵害配偶權情節重大，審酌雙方資力與扶養負擔，判女同事賠15萬元。

