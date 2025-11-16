妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他

日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，妻夫木聰表示：「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品，也希望金馬每年都能邀請我來。」笑說會特別空出檔期。

《寶島》劇情背景設定在沖繩，妻夫木聰分享無論是台灣還是沖繩，都讓他有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」身為台灣觀光日本大使，他打算向日本人推廣台菜的精髓，他特別喜歡香菜、九層塔調味的料理，昨天還帶導演大友啟史品嘗台菜餐廳，可惜此次來台未能和在外地拍戲的張震相見，但不忘為入圍影帝的好友加油打氣，「相信他會得獎的」。

導演大友啟史私下則會來台旅行，覺得走在台北街頭很有電影感，首次受邀來到金馬影展，他感謝工作人員把一行人照顧得無微不至，「希望以後每年都能邀請我來」。

妻夫木聰分享自己特別愛台菜。（圖／小娛樂）

妻夫木聰在《寶島》的角色橫跨30多年，劇情前段多以長鏡頭拍攝，加上有不少奔跑畫面，需要保持很好的體力；精神上較辛苦的部分則是後半段，要呈現角色已經無處可逃的狀態。他為此做了很多沖繩歷史功課，也向當年參與過「胡差暴動」的民眾及警察田調，「聽越多越覺得跟我們在教科書上學的不一樣，看到很多事情的另一面。」尤其看過《沖繩戰之圖》這幅畫後，他強烈感受到當地人的聲音，當下更是不由自主落淚。

導演大友啟史帶著《寶島》首度來到金馬影展。（圖／小娛樂）

出生在福岡的妻夫木聰，與沖繩的緣分自《淚光閃閃》就開始，這次在《寶島》飾演沖繩人，他想藉由這角色代表當地人將無法說出的心聲傳達出去，他特別在開拍前一兩周先住在沖繩，並走訪很多當地角落，甚至稱想把「全身的血都換成沖繩人的血」。

導演大友啟史提到，1952年基於舊金山和約，日本回復正常國家體制，並有憲法保證基本人權，但當中並沒有包含沖繩，而沖繩被美國列管下，發生很多不合理的事，「我們身為日本人，當時沖繩人如何走過來，我們要好好面對這段歷史，我也有跟演員們說要重視當地人的心情。」對於本片在日本上映時掀起正反面的討論，導演坦言目前正在消化吸收這些聲音。

《寶島》男主角妻夫木聰和導演大友啟史。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導