妻夫木聰來台差點忘護照 喊「像第二個家」許願每年來金馬

【緯來新聞網】導演大友啟史、妻夫木聰為新作《寶島》來台參加金馬影展聯訪，妻夫木聰先前受金馬60邀請來台，這次又再次重返金馬，笑說：「台灣跟沖繩都讓我有種回家的感覺，可能是台灣太過親切，我這次來差點忘記帶護照，有點危險。」他還喊話希望每年都能受邀來參加金馬，「就算我接下來當年度沒有作品，我也會馬上空出檔期！」

妻夫木聰表示來台灣就有種熟悉的感覺。（圖／金馬執委會提供）

妻夫木聰兩度成為台灣觀光代言人，過去也曾來台拍攝《亡命之徒》在花蓮long stay，他透露先前曾想以電影導演身份來台拍攝，為了企劃來台四處勘景，無奈遇上疫情，只能先暫緩計畫。他也大讚台灣街景十分有魅力，「台灣很常會有雷陣雨，搭計程車的時候，會覺得雨中的台灣街景很有妖豔的感覺，很想在台灣生活或拍攝看看。」



他也稱讚台灣美食十分值得推薦，「覺得日本人還不太懂台灣美食的魅力，我很喜歡香菜跟九層塔，帶導演去吃台菜餐廳他也說很喜歡。」希望能將台灣美食推廣給日本人。這次好友張震將角逐金馬影帝，妻夫木聰透露來台前有跟張震聯繫，「可惜這次沒有機會遇到，他好像在外地拍戲。我們平常就很常聯繫，他來東京的時候我們也會約。」被問到有沒有祝福張震得獎？他老實招認：「其實我今天才知道他入圍，但我相信他會得獎的。」

廣告 廣告

妻夫木聰、導演大友啟史為宣傳《寶島》來台。（圖／金馬執委會提供）

《寶島》背景設定在二戰後美軍佔領時期的沖繩，妻夫木聰為拍攝研究了許多沖繩歷史，看到《沖繩戰之圖》的畫作之後，更是忍不住飆淚。開拍前兩週，他也特地搬到沖繩生活，跟當地友人交流，「我真的是希望全身的血都換成沖繩人，盡可能代表這個角色。」不過他也表示，電影裡橫跨20年，對體力來說是一大考驗，「導演很喜歡用長鏡頭拍攝，像是闖入基地奔跑，或是跨越欄杆的戲份，需要點體力，要保持體力比較累。」該片因為講述沖繩歷史，導演大友啟史坦言電影上映後，日本觀眾有各種評論，「雖然我想做的事情，心態上沒有改變，但以導演、創作人的身分，我正在接受各方面的聲音。」

妻夫木聰大讚台灣街景很有魅力。（圖／金馬執委會提供）

更多緯來新聞網報導

李㼈超熟大S全家！悶喊「下一個是自己」 驚曝遺產都分好了

壞特?te藏5年有望露真面目「暫時保護」 羨慕鄭宜農自在出鏡