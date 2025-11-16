妻夫木聰來台「有回家感覺」 自爆差點忘記帶護照

妻夫木聰帥氣現身金馬影展活動。李政龍攝



妻夫木聰今（11╱16）為主演的《寶島》（Hero's Island）與導演大友啟史出席金馬影展星光活動，連2年擔任台灣觀光代言人的他坦言：「我對台灣或沖繩都有一種回家的感覺，因為太親切，這次來台還差點忘記帶護照。」

金馬60也曾邀妻夫木聰來台，今年重返金馬影展，他表示：「很高興金馬獎又邀請我來參加，只要來參加金馬就可以跟台灣的大家交流，我回去的心情都感到很溫暖，就算當年度沒有作品，我也希望金馬每年都會邀請我來。」導演也附和：「金馬工作人員對我們照顧無微不至，我參加過非常多的影展，但是金馬卻給我特別的體驗，我跟妻夫木聰一樣，希望金馬每年都可以邀我來。」

廣告 廣告

身為台灣觀光大使，妻夫木聰被問會推薦什麼景點？懂吃的他說：「我覺得日本人還不懂台灣有什麼好吃的台灣料理，還不知道台菜的精髓，所以我想要更加推廣給日本人有哪些好吃的台菜，像我自己非常喜歡香菜、九層塔，用這些調味的料理非常好吃，昨天也帶導演去台菜餐廳，我希望讓日本人更加了解台菜有哪些種類。」

《寶島》導演大友啟史出席金馬影展星光活動。李政龍攝

而妻夫木聰也談到曾為拍《亡命之途》時在花蓮待過一段時間，還透露疫情前也曾想以導演身分來台灣拍攝、勘景，「後來因為疫情的關係，往返台日變得比較困難，所以就放棄那個拍攝計畫，我想來台灣拍片主要也是因為台灣常有雷陣雨，有1次下了雷陣雨，我剛好坐在計程上，我就看著雨中的台灣街景，雨中的台灣有一種風情、非常妖豔的感覺，當時就有一個念頭，很想在這個地方再住長一段時間，想在這邊生活或拍攝」。大友啟史也認為台灣的街景非常有電影感，希望以後有機會來台拍片。

而妻夫木聰演出過侯孝賢執導的《刺客聶隱娘》，但他表示這次因為跟著《寶島》的行程走，還沒有機會跟侯導聯絡，「我們昨天有聊到侯導的事情，很可惜沒有辦法見面」。他與張震也因此片成為好友，被問有無恭喜對方入圍金馬影帝，他說：「其實我不知道他入圍，我剛剛才知道，我相信他會得獎。」但他昨有和張震連絡上，「可是他在外地拍戲，這2天才會回來參加金馬獎，我們有說好可惜錯過了，不然昨天本來想一起吃個飯，不過我們本來有空就會在東京、台北碰面，昨天也約好下次時間OK的話再約吃飯」。

更多太報報導

「SJ」始源陷爭議：再相信我1次 希澈約定50年後大巨蛋見

楊謹華遭公審「我不是好媽媽」 詹子萱受衝擊：非常心疼

趙詠華暴瘦8公斤登民歌50高峰會 李翊君〈萍聚〉數千人當合聲