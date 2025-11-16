妻夫木聰到寶島 險忘帶護照

日星妻夫木聰出席金馬影展《寶島》宣傳活動，分享與導演一同品嘗台灣的蝦子。

（中央社）

本報綜合報導

導演大友啟史、日星妻夫木聰帶著新片《寶島》參與金馬影展。妻夫木聰不只常來台灣、更擔任觀光代言人。他16日笑說，來台灣有回家的感覺，「這次要來，還差點忘記帶護照」。

妻夫木聰2年前曾來台灣參與金馬獎，今年帶著新片《寶島》來台。他表示，很開心能收到邀請來台交流，「就算以後我沒有作品，只要金馬影展邀請我，我也會空出檔期」。作為台灣觀光代言人，妻夫木聰笑說，日本人不懂台菜的精髓，希望推廣好吃的台菜，像他就喜歡吃香菜和九層塔。

妻夫木聰表示，之前曾長住花蓮一段時間，也想過用導演身分來台拍片，「某次我搭計程車遇到雷陣雨，看著雨中的台灣街景，覺得有種非常妖豔的風情，讓我想在這地方住段時間」。

妻夫木聰與張震私交甚篤，現在才知道好友入圍本屆金馬獎最佳男主角，「但我相信他會得獎」。兩人原本想相約一起吃飯，不過張震還在外地拍戲，只能期待下次再見。