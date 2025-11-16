妻夫木聰對台熟悉愛台菜加香菜 笑稱親切到差點忘記帶護照

妻夫木聰認為台灣對他有種熟悉感。（圖／黃耀徵攝）

日本男神妻夫木聰與導演大友啟史為了《寶島》一片，16日出席金馬影展，妻夫木聰之前在金馬60就曾受邀來台，與金馬影展關係頗深，這次又重返金馬，同時還是日本市場台灣觀光代言人，笑說：「台灣跟沖繩都讓我有種回家的感覺，可能因為台灣太過親切，我這次來還差點忘記帶護照」，他還表示就算沒有作品，只要金馬邀約，他也會馬上空出檔期。他還推薦他非常喜歡的香菜跟九層塔，甚至帶著導演去吃台菜餐廳，「導演非常滿意。」

妻夫木聰對台灣美食十分喜愛。（圖／黃耀徵攝）

妻夫木聰兩度為台灣觀光代言人，過去也曾來台拍攝《亡命之徒》在花蓮long stay，他說之前曾有想過以導演身份來台取景拍攝四處勘景，無奈後來疫情嚴峻，只能先暫時放棄計畫。後來還有一次他在台灣，因為遇到雷陣雨，坐在計程車上的他看著雨中的台灣街景很有畫面感，很想在台灣生活或再來拍攝。

妻夫木聰與導演大友啟史為宣傳《寶島》來台。（圖／黃耀徵攝）

妻夫木聰這次主演新片《寶島》，劇情敘述二戰後美軍佔領時期的沖繩，為了拍攝本片他也特地搬到沖繩生活兩周，跟當地友人交流，盡量讓自己變成沖繩人，「如果可以的話，就把全身的血換成沖繩的血」。導演大友啟史也坦言電影上映後在日本出現各種評論，「以導演、創作人的身分，我正在接受各方面的聲音」。

