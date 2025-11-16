妻夫木聰帶新片《寶島》訪台！2025金馬影展

【文 / 雀雀】2025金馬影展選映即將在台上映的日本電影《寶島》（ Hero's Island）也把日本影星妻夫木聰、導演大友啟史帶來台灣。今（11/16）妻夫木聰現身金馬影展，當過兩次台灣觀光代言人的他說每次來台灣都像是回家的感覺，這次來台之前還差點忘記帶護照！現場台灣也對他說「歡迎回家」，妻夫木聰則溫柔秒回「我回來了」。

《寶島》演員妻夫木聰（金馬提供）

妻夫木聰喜歡來台的程度並不一般，除了前年應金馬60邀請來台，以及今年隨電影《寶島》重返金馬，笑說：「希望就算我當年度沒有作品，也能受邀來金馬！」過往他曾來台拍片《亡命之途》，也曾在花蓮待過一段時間，甚至計畫過要以電影導演身分來台拍片，只可惜後來疫情攪局，只好放棄電影拍攝計劃。聊到想來台灣拍片的原因，妻夫木聰說他非常喜歡台灣的氛圍，有一次他坐計程車，看著窗外下著雷陣雨，頓時感覺台灣街景風情別具，有妖豔的感覺。另電影《寶島》導演大友啟史也稱台灣街景很有電影感，希望有機會也能來拍片。

廣告 廣告

《寶島》演員妻夫木聰、導演大友啟史（金馬提供）

對於台灣的好，妻夫木聰認為日本人目前尚未完全了解，他很希望自己能夠多多推廣：「我覺得日本人還不太懂台灣料理的精髓，例如香菜。」妻夫木聰更提到昨天已經帶《寶島》導演大友啟史去吃台菜餐廳，推廣台灣美食可說是身體力行！

《寶島》演員妻夫木聰、導演大友啟史（金馬提供）

身為福岡出生的日本人，妻夫木聰這次在《寶島》飾演沖繩人，身為演員的他坦言自己是想盡了辦法「讓自己變沖繩人」。早在電影開拍前兩週，妻夫木聰就前往沖繩跟大家一起生活，平日盡量吃沖繩食物、到處走走看看，更笑說如果可以把自己全身血液都換成沖繩人的那就更好了。

《寶島》演員妻夫木聰（金馬提供）

電影《寶島》 Hero's Island 描述美軍佔領沖繩初期，在地青年組成「戰利品獵人」，懷抱義賊精神，專闖美軍基地偷盜生活物資，甚至是槍砲彈藥。一次行動中，獵人團獲得意外戰果，卻遭美軍追擊，多數團員雖成功逃脫，但傳奇首領自此人間蒸發。多年後，當時的弟兄有的成了警探、有的遁入黑道，持續混跡江湖、鋌而走險，都只為了追尋首領的下落⋯⋯。 名導大友啟史改編直木賞獲獎小說，結合曾於沖繩拍片的見聞，以恢宏歷史格局、浩大動作場面，穿越複雜的沖繩認同議題，描繪大時代下的權力抗爭與愛恨情仇。妻夫木聰、廣瀨鈴、永山瑛太及窪田正孝等中生代卡司雲集，名導塚本晉也更跨刀參演。電影即將在台上映。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！