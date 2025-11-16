妻夫木聰帶《寶島》來寶島 走台灣如走灶咖差點忘記帶護照

妻夫木聰來台灣超多次，這次甚至差點忘記帶護照。（金馬執委會提供）

日本導演大友啟史與妻夫木聰今（16日）為電影《寶島》出席金馬影展活動，兩人都表達對金馬的深厚情感。妻夫木聰很榮幸能帶著作品來參加金馬影展，也許下豪語「只要金馬邀請，我會空出檔期。」他也分享對台灣的熟悉感，甚至因為太放鬆差點忘了帶護照。

妻夫木聰延續「觀光大使」氣勢，他說仍有許多日本人不了解台灣料理，他自己非常喜歡香菜與九層塔，昨天帶導演大友啟史去吃台菜，導演也相當驚艷，希望將台灣飲食魅力推廣給更多日本人。而導演大友啟史透露，雖然先前曾因宣傳或私人行程來過台灣，但金馬影展是第一次參加，工作人員照顧無微不至，讓他留下非常特別的體驗，也希望未來每年都有機會再受邀。他笑說行程去哪裡是秘密，但表示昨天走在街頭時，深深感受到台灣街景的電影感。

廣告 廣告

電影《寶島》導演大友啟史與妻夫木聰出席金馬影展活動。（金馬執委會提供）

談到電影《寶島》，導演大友啟史與妻夫木聰是第二次合作，他表示劇本花了很長時間撰寫，從一開始就希望由妻夫木聰主演。妻夫木聰則回憶先前演出《淚光閃閃》中的沖繩青年，當時就與沖繩建立深刻連結，這次為詮釋跨越多個時代的角色，他提前兩週移居沖繩、田調、拜訪當地居民，盡可能讓自己「全身的血都換成沖繩人的血」。無論體力挑戰或後半段精神困境，他都做了大量功課，從戰前戰後歷史到沖繩人真實的生活情感，甚至看到戰後畫作時當場落淚。

妻夫木聰透露曾坐在台北雨天的計程車裡，欣賞台北街頭雨景的美麗。（金馬執委會提供）

導演大友啟史在撰寫《寶島》劇本時就想好邀請妻夫木聰來演出主角。（金馬執委會提供）

導演大友啟史談到，日本對沖繩議題仍帶有敏感性，從1952年舊金山條約到70年代沖繩仍是美國管轄，許多不合理的事情長期被忽視。《寶島》上映後吸引各方強烈反應，但他強調，最重要的是呈現當時沖繩人的心情與真正的歷史面貌。雖然聲音紛雜，他作為創作者持續消化，但心境從未改變。

更多鏡週刊報導

妻夫木聰續任台灣觀光代言人「我回來啦」 台南吃牛肉湯被爺奶認出

妻夫木聰擔任觀光代言人 大讚「台灣是第二個故鄉」

【搶拍不漏網】妻夫木聰 台日友好藏笑果