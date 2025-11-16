妻夫木聰為《寶島》想換血 見一幕：眼淚不自主掉下來

妻夫木聰出席金馬影展星光活動。李政龍攝



妻夫木聰與導演大友啟史今（11╱16）帶著《寶島》（Hero's Island）出席金馬影展星光活動，他在片中飾演沖繩刑警「御城」，由於電影時代跨越20年，他透露為了角色做了很多功課，甚至表示：「如果可以的話，我希望把全身的血換成沖繩人的血，我希望自己盡可能融入這個角色，代表沖繩人講出他們的心聲。」

改編自直木賞獲獎小說的《寶島》講述二戰後被美軍佔領的沖繩，妻夫木聰飾演沖繩刑警「御城」找尋失蹤的「戰果獵人」首領故事，大友啟史繼《惡魔蛙男》後再次與妻夫木聰合作，他表示：「這次《寶島》劇本我花非常多時間撰寫，我在寫劇本中間就想到希望是妻夫木聰來飾演，因為他之前也演過《淚光閃閃》沖繩人的角色，那個形象跟我腦中浮現的角色形象很一致，所以這個角色非妻夫木聰莫屬。」

廣告 廣告

電影時代跨越20年，談及拍此片最大的挑戰，妻夫木聰坦言：「我拍攝時沒有太意識到時代的差異性，但是我覺得在體力上比較辛苦的是拍10幾歲『御城』的部分，因為導演在拍攝時比較常用長鏡頭，一鏡到底的戲蠻多的，尤其常有奔跑或跨越欄杆跳進基地的戲，在體力上就需要保持很好的狀態，是比較累的地方，不過在精神上比較有挑戰的是後半段，因為要演出無處可逃的心情。」

妻夫木聰（左）與導演大友啟史帶著《寶島》來台會影迷。李政龍攝

為了角色，妻夫木聰坦言做了很多功課，「我從頭了解戰前戰後的事情，再重新認識了沖繩的歷史，發現相當多我所不認識的沖繩，後來我也覺得光讀文獻、書籍還是有很多不足的部分，我在做功課的過程中有看到1張畫了當時沖繩戰後狀態的畫《沖繩戰之圖》，我從裡面強烈感受到當時的心情，我當下眼淚不由自主地掉下來，就覺得我以前以為看了那些文獻就好像懂了那些歷史，其實我應該要花更多的時間去感受過去的這段歷史，我覺得在角色功課上很多事情都是要重新學習的」。

除了惡補文獻資料，妻夫木聰還拜託沖繩的2個好朋友協助做田調，「我們去拜訪了以前參加過暴動的當事者和當年當刑警的人，去聽他們講當下的心情和為什麼會發生這場暴動，聽越多越覺得很多事情跟我們在教科書上學到的不見得一樣，看到很多事情的另一面，尤其看了《沖繩戰之圖》後，我覺得教科書上寫的並不是全部，我們可能要再去了解事情的另一面，再重新思考要如何在創作上去詮釋透過自己眼睛看到的歷史片段」。

而在拍攝過程中，妻夫木聰想辦法把自己變成沖繩人，「我在飾演時就是 1個演員，想辦法去變成這個角色，想辦法去代表當地的沖繩人把他們沒辦法說出口的心聲藉由這個角色可以傳達出去」。為此他在開拍前的1、2周就提前到當地，「跟沖繩人一起生活、吃沖繩的食物」。敬業又認真。

更多太報報導

妻夫木聰來台「有回家感覺」 自爆差點忘記帶護照

「SJ」始源陷爭議：再相信我1次 希澈約定50年後大巨蛋見

楊謹華遭公審「我不是好媽媽」 詹子萱受衝擊：非常心疼