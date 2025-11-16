妻夫木聰現身《寶島》 來台灣忘記帶護照：還以為是回家

妻夫木聰帶著電影新作《寶島》參加金馬影展。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本影星妻夫木聰、導演大友啟史帶著最新作品《寶島》( Hero's Island)現身金馬影展，今天(16日)將出席映後活動與影迷互動。妻夫木聰與台灣十分有淵源，兩度成為台灣觀光代言人，他笑說：「台灣跟沖繩都讓我有種回家的感覺，可能是台灣太過親切，我這次來差點忘記帶護照！」一席話笑翻眾人。

妻夫木聰前年應金馬60邀請來台，今年則帶著電影《寶島》重返金馬，他很高興又收到邀請，「每次都有這樣的機會跟台灣的大家交流，就算我接下來、當年度沒有作品，金馬如果邀請我，我會馬上空出檔期。」導演大友啟史過去曾來台宣傳過作品，私下也有來過，只是這次是第一次參加金馬，感謝金馬工作人員給他無微不至的照顧，他跟妻夫木聰想法一樣，希望金馬每年都會邀請他來。

妻夫木聰、大友啟史都希望有一天能夠拍攝與台灣有關的作品。(記者王文麟攝)

妻夫木聰在拍攝《亡命之途》時曾在花蓮待過一段時間，先前曾想過以電影導演身分來台拍攝，為了這個企劃四處在台灣看過，遺憾因為疫情，台日往返困難，最後只好放棄。不過為什麼想來台灣拍攝？妻夫木聰分享，有一次坐在計程車上，看到下著雷陣雨的台灣街景，「有一種風情，非常妖豔的感覺，很想在這個地方住一段時間。」大友啟史也稱台灣街景很有電影感，也希望能夠來拍片。

好朋友張震這次也入圍了金馬影帝，妻夫木聰笑說聽記者講才知道，昨天來台有跟他聯絡，不過張震目前人在外地拍攝，覺得很可惜錯過了，不然想一起吃個飯。「我們本來就是在東京或者台北有空，時間OK就會約個飯，我不知道他入圍，但我相信他會得獎。」

《寶島》改編直木賞獲獎小說，講述背景設定在二戰後美軍佔領時期的沖繩，當地青年組成「戰果獵人」懷抱義賊精神，專闖美軍基地偷盜生活物資，一次行動中，獵人團首領意外失蹤，而妻夫木聰飾演的「御城」成了刑警，找尋首領下落。

這是兩人繼《惡魔蛙男》後再次合作，導演大友啟史表示，當初在寫劇本時，想到曾經在電影《淚光閃閃》中演過沖繩人的妻夫木聰，形象與刑警「御城」一角相符合，此角非妻夫木聰莫屬。由於電影時代跨越20年，妻夫木聰坦言要拍御城十幾歲時比較辛苦，笑說當時的戲分要闖入基地，得跨越欄杆、不停奔跑，需要點體力；後半段的重頭戲則是在精神層面上較為辛苦。

妻夫木聰在詮釋《寶島》御城一角時，甚至希望自己的血都是沖繩血。(記者王文麟攝)

妻夫木聰表示，在拍攝過程中，想盡辦法把自己變成沖繩人，自己也盡可能待在沖繩，在開拍前兩個禮拜就到當地與沖繩人一起吃飯、走訪各個角落，「我甚至希望把血換成沖繩人的血，盡可能代表這個角色。」

除了閱讀文獻、書籍之外，他也在沖繩朋友的陪同下，拜訪「胡差暴動」的當事人，「很多事情在教科書上有點不一樣，看到一幅畫之後，我知道教科書上的不是全部。」他透露，走訪當地的過程中，看到這幅名為《沖繩戰之圖》的畫作之後，眼淚不由自主掉了下來。

大友啟史謹慎處理《寶島》中的敏感議題，正努力消化各種聲音。(記者王文麟攝)

關於沖繩的問題，對日本來說還是有些敏感，大友啟史強調，在描寫這段歷史的過程中，他與妻夫木聰最重視的就是當地人的心情以及這段故事，「我知道電影上映之後，各種聲音都有，雖然我想做的事情，心態上沒有改變，但以導演、創作人的身分，我正在接受各方面的聲音。」

