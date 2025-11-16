妻夫木聰登金馬超懂台菜口味 來台如返家自曝忘記要帶護照
日本男神妻夫木聰與導演大友啟史16日出席金馬影展《寶島》放映，妻夫木聰與金馬影展關係頗深，算是影展熟面孔，同時也是日本市場台灣觀光代言人，作為觀光大使，他推薦說：「日本人還不知道台菜的精髓，我非常喜歡香菜跟九層塔，也有帶導演去吃台菜餐廳，導演非常滿意。」
問妻夫木聰是否會想來台longstay拍攝？他說之前曾在花蓮待過一段時間，疫情爆發前也有想要以導演身分在台取景拍攝，無奈後來疫情升溫，只好放棄那個拍攝計劃，後來有1次他又來台，因台灣有很多雷陣雨，他坐在計程車上看著窗外的雨，很有畫面感，又讓他燃起來台拍片的想法。
妻夫木聰這次主演新片《寶島》，劇情講述沖繩的歷史故事，他過去主演的經典電影《淚光閃閃》，也是在沖繩取景拍攝，妻夫木聰為了拍攝《寶島》，再度加深與沖繩的認識與連結，盡量讓自己變成沖繩人，也盡可能留時間待在當地，開拍前就先住在那，「如果可以的話，就把全身的血換成沖繩的血，其實我對台灣跟沖繩都有一種回家的感覺，像這次來台灣甚至差點忘記帶護照。」
今年來到金馬影展，妻夫木聰表示：「很高興邀請我來參加，每次有這樣的機會，就能跟台灣的大家交流，就算我當年度沒有作品，也希望金馬能邀請我來。」他與金馬影帝張震熟識，但來台灣這幾天張震還在海外拍攝，兩人無緣相見，「我們本來就會在台北或者東京碰面，希望下次有機會能再一起聚聚。」這次張震再度入圍最佳男演員，妻夫木聰以朋友身分喊話：「相信他會得獎的。」
