妻女泣不成聲！北捷英雄余家昶告別式 蔣萬安、張善政到場致意

記者楊忠翰／台北報導

台北市長蔣萬安到余家昶告別式致意。（圖／記者楊忠翰攝影）

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；3日中午12時許，余家昶家屬在台北市懷愛館舉辦告別式，桃園市長張善政及台北市長蔣萬安接連到場致意。

時間回到去年12月19日傍晚5時24分，張文拖著裝有煤油彈的推車，徒步來到台北車站M7出口B1通道時，手上拿著30公分的長刀，並朝四周狂丟煙霧彈，57歲的余家昶立刻上前制止，反遭張文一刀刺破心臟；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現余家昶已無呼吸心跳，隨即將人送往台大醫院救治，經醫師搶救後仍傷重不治。

事後捷運公司在台北車站現場設置悼念牆，每天都有許多民眾到場追思，並寫下感謝的紙條，或獻上整束鮮花致意，活動已在本月2日結束，捷運人員將紙條整理成約590張的A4紙卡，花束則全數載運至告別式現場。

今天下午1時許，余家昶告別式先舉行家祭，妻子在一旁不斷拭淚，大、小女兒唸祭文時，也紛紛落下眼淚，聲音跟著含糊不清，令在場眾人為之鼻酸；下午1時30分，余家昶告別式接著舉行公祭，除了台北市警察局長李西河外，桃園市長張善政及台北市長蔣萬安先後抵達現場，兩人皆是神情肅穆，面對媒體時並未表達任何意見。

北捷英雄余家昶在懷愛館舉辦告別式。（圖／記者楊忠翰攝影）

桃園市長張善政到余家昶告別式致意。（圖／記者楊忠翰攝影）

