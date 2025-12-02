妻子加入大愛媽媽 見證改變先生也培訓

同在航警局工作的李沛縈跟鄭煌彬夫妻檔，太太因孩子教養問題參與大愛媽媽，從此成為慈濟志工，各項活動外向的她主動承擔司儀工作，在法親的鼓勵下，個性內向的先生總算願意參與見習培訓，現今只要有活動，夫妻倆攜手同行。

「來 看到這個覺得怎樣 ，(很漂亮 吉祥如意)，很漂亮。」

台上教長輩做燈籠的李沛縈，投入慈濟已經超過20年，每回參與活動，先生鄭煌彬就會默默在旁做協助

長照據點長者 許乃月：「我覺得他們很和諧 很好。」

長照據點長者 吳憲光：「對人都很親切 很好。」

志工 鄭煌彬：「還沒培訓之前 ，就有來社區這邊當志工，感覺這個團體真的滿不錯的，師兄師姊都很客氣。」

慈濟志工 李沛縈：「上人所說的 要有佛法才會有辦法，(20年前)那時候不太會教養小朋友，後來有人推薦說到大愛媽媽，能夠去學習，所以就踏入大愛媽媽這區塊。」

當年為學習孩子教養問題，在航警局工作的李沛縈，一頭栽進慈濟志工行列，一路走來所見所聞，改變了自己急躁個性

慈濟志工 李沛縈：「以前看事情比較暴躁一點，脾氣會比較暴躁，培訓的過程，常常會把個案去跟家人一起分享，也改變了自己。」

志工 鄭煌彬：「她是很有原則，進來慈濟以後，脾氣上比較和順一點。」

已經退休、個性內向的鄭煌彬，也在太太跟法親的鼓勵下見習培訓，夫妻倆繼續在菩薩道上相輔相成，攜手同行。

