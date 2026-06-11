妻子失憶忘了他！尪不離不棄8年後重辦婚禮
[NOWNEWS今日新聞] 電影情節真實上演！馬來西亞一對夫妻，妻子8年前因為車禍失去記憶，把先生與兩人共同養育的7位子女都忘記了，但先生依舊不離不棄，日前更在家中再度舉辦婚禮，先生為妻子戴上當年的婚戒，深情承諾兩人愛意永不褪色，愛情故事感動許多網友。
綜合外媒報導，馬來西亞男子希沙姆（Amirul Hisham Mat Sharif）的妻子魯比雅圖（Rubiyatul Isqi Ishak）在8年前遭遇車禍，傷勢相當嚴重因而陷入昏迷，醒來後出現記憶障礙，大部分的記憶都丟失，不僅忘記丈夫，連7個小孩都不認得。起初連生活自理都有困難，必須穿成人紙尿褲，相當依賴他人照顧。
丈夫勇敢面對妻子失憶巨變
面對家庭發生如此巨變，希沙姆依舊日復一日地悉心照顧妻子，安排治療、打理日常所需，幫助妻子一點一點找回生活，同時還要照顧孩子，獨力撐起整個家庭。
希沙姆表示，「發現妻子不認識我時，我非常擔心。那種失去摯愛的感覺是無法用言語形容的」。希沙姆說，「孩子們還小，所以我必須堅強。這是我的責任，無論遇到什麼阻礙我們都必須共同面對，不能逃避問題」。
同枚戒指同一個人，再辦一次婚禮
雖然魯比雅圖的記憶還是沒有恢復，但兩人在這8年來也已經譜寫出屬於彼此的新篇章，在日常相處中重新找回家庭的歸屬感，於是希沙姆決定在家裡替魯比雅圖再舉辦一次婚禮，並且重新使用了兩人當年結婚時的婚戒，希沙姆說「同樣的戒指，同一個人，不過因為車禍的關係，她的手指變得較為纖細」。
魯比雅圖則表示，「剛從昏迷中醒來的那段時間，我不認識我的丈夫。但他仍無微不至地照顧我。這說明，我當初沒有選錯人當我的丈夫」。
希沙姆和魯比雅圖也對所有夫妻提出忠告，希望大家珍惜彼此的感情，不要輕易因為眼前的挑戰而動搖，婚姻中遭遇的每一次考驗都是雙方共同改善自我的契機，而不是疏遠或放棄的藉口。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
阿帕契遭擊落只是導火線？川普打擊伊朗原因曝 退將示警恐成弱點
金價失守4100美元關卡！花旗喊下探3500美元 專家逆勢喊再漲兩年
川普喊「喜歡通膨」挨轟！CNN盤點失言榜可排第2 最爭議1句曝光
其他人也在看
NPB》孫易磊6局8K無失分奪首勝！21歲勝投寫火腿最年輕外籍紀錄 台將第2年輕
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天本季首度一軍出賽，主場出戰橫濱，投6局只被2支安打，飆出8次三振
桃園警匪追逐撞擊影片曝光 無辜路人當場少了1條腿！躺地被CPR
桃園市桃園區11日深夜發生警匪追逐，警方在查緝毒品過程，犯嫌拒捕，開車在鬧區狂竄，最後在經國路和天祥三街的交叉路口，犯嫌駕車撞上路人，導致2名路人當場失去生命跡象，犯嫌本身也昏迷。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
被黃山料爆追愛行徑！陳玉珍年輕美照曝 她曾開「三不」條件尋另一伴
暢銷作家黃山料過去常被調侃文章內容空洞，但近日有鄉民順勢挖出他 2019 年的一篇陳年舊文，內容驚爆國民黨立委陳玉珍當年的「轟烈追愛往事」，引發大批網友瘋狂朝聖，直呼這簡直是黃山料生涯最精彩的代表作。這起舊聞被翻出後，也連帶讓陳玉珍過去曾因公開 2012 年「清純舊照」、自曝玩交友軟體，並大方開出「三不一沒有」條件尋找另一半等感情點滴再度成為焦點。
川普放話威脅伊朗 伊朗國會國安首長強硬回擊：將面臨更痛苦報復
面對美國總統當選人川普近期對伊朗發出的強硬威脅，伊朗國會國家安全委員會主席做出嚴正回應。他警告，若川普採取進一步行動，伊朗將會祭出比以往更強大且更「痛苦」的反擊，顯示兩國緊張局勢在川普重返白宮前夕再度升溫。
台股又5檔被「關禁閉」！「陶瓷基板廠」、「世足概念股」都入列 尚茂連10跌停再延長
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導證交所、櫃買中心於今（11）日再公布新一波處置名單，共有5檔個股位列名單上，上市個股中，「製鞋大廠」來億-KY（6890）受...
秦慧珠誇鄭麗文訪美轟動！名嘴集體酸選總統
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，原定與美國安會官員唐默迪的會晤臨時取消，出席紐約智庫亞洲協會座談時遭旅美中國籍人士嗆聲「擁抱共產黨，台灣變香港。」此外，還與中共統戰人士同框等，爭議...
傅子純頭七將至！高欣欣深夜發文喊話「記得要來聽經」
本土劇男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈，由於他生前形象健康陽光，突如其來的噩耗讓許多親友難以接受，所屬經紀公司公布靈堂設置在板橋殯儀館旁生命會館。與傅子純情同姐弟的資深女星高欣欣，曾第一時間趕赴醫院加護病房見傅子純最後一面，透露「就像睡著一樣，很平靜安詳」。隨著明（12日）將迎來傅子純頭七法會，高欣欣11日晚間再度發文，字字句句令人鼻酸。
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
東京迪士尼6小時導覽要66萬日圓 7月還要漲
[NOWNEWS今日新聞]計劃前往東京迪士尼的台灣遊客注意了，出發前有一件重要的事情必須先確認清楚。東京迪士尼度假區日前在官方網站發出正式警告，指出已在社群媒體上發現多個與園方完全無關的非官方導遊，正...
馬斯克旗下AI工具Grok出事了！加拿大監管機構指控違反隱私法
加拿大隱私監管機構週四發布報告指出，馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧公司 xAI 開發的聊天機器人 Grok，其影像生成功能因允許用戶製作並分享未經同意的色情深偽影像，已嚴重違反該國隱私法律。
威力彩連29槓！頭獎、貳獎接無人中獎 下期上看9.6億
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早派獎結果出爐，根據台彩官網顯示，本期仍未出現幸運兒，其中頭獎、貳獎仍未人中獎，因此加上此次，威力彩邁向連續29期槓龜，下期頭獎上看下期（6/15第11500047期）頭獎上看9.6億元。
轟陳永興煽動國家分裂、王榮璋護航弊案 民眾黨批綠營廢監院打假球：用10年證明捨不得
副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布包含正副院長在內29人名單，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人則為監委王榮璋。對此，民眾黨今（11）日在臉書發文砲轟，民進黨過去花了30年主張廢除監察院，但在執政超過10年後，不僅未見改革實現，反而將監察委員名單「提好提滿」，並點名此次獲提名的正副院長陳永興、王......
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
中職／衝刺奔超前分！郭天信曝無視三壘教練 五星級美技笑雨天有助滑行
味全龍11日在朱育賢的再見安打下，4：3逆轉中信兄弟，最後跑回超前分的郭天信，自曝繞過三壘直衝本壘時，直接無視三壘教練陳志偉的指示，當下只有一個想法就是要替球隊拿下勝利，拒絕再加班。
蘇慧倫對戲謝盈萱看到忘我 直呼「像當觀眾」克制自己不要分心
身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文，繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作，公視愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，定檔6月20日於公視首播及Netflix全亞洲獨家上線。
淨利狂增28倍！「再生晶圓廠」5月自結EPS賺0.53元年增1866.67% 受惠需求量持續增加
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導再生晶圓大廠昇陽半導體（8028）因股價波動達公布注意交易資訊標準，因此於今（11）日公布5月自結獲利，其5月營收達4.79億...
美國安會取消鄭麗文會面？ 國民黨：特定媒體詆毀暴露民進黨恐慌
國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，但被平面媒體爆料，原定10號下午將到白宮與國安會官員會面，卻在未被告知原因的情況下取消。對此，國民黨發出聲明駁斥，鄭麗文訪美行程全部保密，特定媒體故意詆毁，只是暴露出
從聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現追夢韌性
(記者廖建智嘉縣報導)2026年總統教育獎得獎名單5月揭曉，縣立竹崎高級中學體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談...