妻子失憶忘了他！尪不離不棄8年後重辦婚禮

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▲馬來西亞一對夫妻，妻子8年前因為車禍失去記憶，把先生與兩人共同養育的7位子女都忘記了，但先生依舊不離不棄，日前更在家中再度舉辦婚禮。（合成圖／翻攝自Storiemy_＠IG）

[NOWNEWS今日新聞] 電影情節真實上演！馬來西亞一對夫妻，妻子8年前因為車禍失去記憶，把先生與兩人共同養育的7位子女都忘記了，但先生依舊不離不棄，日前更在家中再度舉辦婚禮，先生為妻子戴上當年的婚戒，深情承諾兩人愛意永不褪色，愛情故事感動許多網友。

綜合外媒報導，馬來西亞男子希沙姆（Amirul Hisham Mat Sharif）的妻子魯比雅圖（Rubiyatul Isqi Ishak）在8年前遭遇車禍，傷勢相當嚴重因而陷入昏迷，醒來後出現記憶障礙，大部分的記憶都丟失，不僅忘記丈夫，連7個小孩都不認得。起初連生活自理都有困難，必須穿成人紙尿褲，相當依賴他人照顧。

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丈夫勇敢面對妻子失憶巨變

面對家庭發生如此巨變，希沙姆依舊日復一日地悉心照顧妻子，安排治療、打理日常所需，幫助妻子一點一點找回生活，同時還要照顧孩子，獨力撐起整個家庭。

希沙姆表示，「發現妻子不認識我時，我非常擔心。那種失去摯愛的感覺是無法用言語形容的」。希沙姆說，「孩子們還小，所以我必須堅強。這是我的責任，無論遇到什麼阻礙我們都必須共同面對，不能逃避問題」。

同枚戒指同一個人，再辦一次婚禮

雖然魯比雅圖的記憶還是沒有恢復，但兩人在這8年來也已經譜寫出屬於彼此的新篇章，在日常相處中重新找回家庭的歸屬感，於是希沙姆決定在家裡替魯比雅圖再舉辦一次婚禮，並且重新使用了兩人當年結婚時的婚戒，希沙姆說「同樣的戒指，同一個人，不過因為車禍的關係，她的手指變得較為纖細」。

魯比雅圖則表示，「剛從昏迷中醒來的那段時間，我不認識我的丈夫。但他仍無微不至地照顧我。這說明，我當初沒有選錯人當我的丈夫」。

希沙姆和魯比雅圖也對所有夫妻提出忠告，希望大家珍惜彼此的感情，不要輕易因為眼前的挑戰而動搖，婚姻中遭遇的每一次考驗都是雙方共同改善自我的契機，而不是疏遠或放棄的藉口。

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