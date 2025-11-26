妻子該出家用嗎？甄莉自曝和老公因「誰付錢」吵翻

甄莉和老公希德。(羅永銘攝)

女星甄莉和老公希德結婚多年，近日她上節目分享夫妻相處細節時坦言，兩人私下常為「誰付錢」產生爭執。她透露，丈夫經常抱怨家庭開銷全由他負責，認為她也該分擔；甚至外出用餐時，會藉口「去講電話」離開，把帳單留給她處理。有次還因此不小心「跑單」，讓甄莉又尷尬又無奈。

甄莉近日在《姊妹亮起來》中表示，夫妻矛盾核心在於丈夫不滿她不出家用。因為家中多數花費都是由丈夫支付，他常質疑：「別人的太太都會付，你怎麼都沒有？」並拿她身旁朋友如 Vicky、May 等會拿部分薪水回家的例子來比較、施壓。然而甄莉則反擊：「為什麼一定要我出？小孩跟你姓耶！」不接受以「別人家的老婆」來說服她。

她也舉例，有次她原本要和兒子、表哥去吃日本料理，丈夫臨時表示想一起去，開口第一句卻是：「那妳要付錢。」理由是「他們找妳吃飯就是因為妳會付，我只是去蹭飯」。甄莉以為他只是開玩笑，沒想到到餐廳後，丈夫真的刻意不帶錢包，費用全部交給她處理。她苦笑表示，這種情況其實已經不是第一次。

甄莉更提到，有次三人用餐，餐費大約一千多元。飯後丈夫又走到外面講電話，她以為他順便結帳，便直接離開。沒想到當晚收到餐廳的私訊提醒「你們沒有付錢」，她才驚覺自己竟然成了「跑單客」。她立刻詢問丈夫，對方卻輕描淡寫地說：「我就出去講電話啊。」甄莉坦言，當下羞愧到不敢回店，只好請朋友代為付清，直呼「真的很丟臉」。

