妻心疼狂瘦15公斤疑遭打臉 朱孝天親揭真實體重：消停一下

朱孝天瘦15公斤遭質疑，親揭真實體重。（圖／石智中攝、小紅書 朱孝天）

男星朱孝天近期因重啟F4破局引發熱議，儘管事件延燒多日，他仍如常在社群分享探店的影片。而妻子韓雯雯先前在直播心疼表示，朱孝天為合體瘦了15公斤，但新影片似乎不像瘦身後的模樣，引來網友質疑「這有瘦嗎」，釣出朱孝天親自回應。

朱孝天日前在小紅書上傳新影片，只見他外搭一件墨綠色外套，打扮休閒，臉型還有些圓潤，接著在大陸鎮江開箱小吃店，一連吃下好幾道麵食、小菜，看上去並無異狀，於是網友好奇問道：「冒昧的問一下，你這有瘦了30斤（15公斤）嗎？」

沒想到朱孝天看到疑問後親自回應，「沒什麼冒昧的，我見眾也不是我自己說的，是我媳婦看著整個過程心疼我才對外說的」，解釋瘦身不全是為了工作，最主要是因為健康，「因為太重了代謝會紊亂」。至於影片中的狀態，他透露影片是今年4月拍攝，「這個影片拍的時候大概是190多斤吧，昨天量是158斤…你就消停一下吧」。

其實朱孝天過去就飽受「纖維肌痛症」之苦，身形經常忽胖忽瘦，但近來狀態維持得還不錯，即使為拍攝影片到處探店吃喝，仍對身材控管下了不少功夫。而老婆韓雯雯先前心疼說：「其實我看到他（朱孝天）這段日子，我也很揪心，你們都知道吧，就是…為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤」，足見朱孝天對任何工作的重視程度。

