妻悄租屋當炮房、離婚後生子！桃園男傻眼「半年沒上床」竟成綠帽夫

大學期間嚮往的美滿婚姻都是一場夢？桃園一名男子與還在就讀大學的妻子相識後結婚，未料婚後生活並不幸福，他非但發現妻子婚內出軌，甚至還懷上小王的孩子，對其配偶權造成重大侵害，最終決定對前妻和小王提告並連帶求償。桃園地方法院審理後，認定女子行為逾越社會可容忍範圍，最終判其賠償精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，桃園一名林姓男子與魏姓女子在大學期間相識，並於2010年結婚，而妻子婚後則仍一邊就學、一邊工作。原以為結婚後生活可以幸福美滿，然而夫妻倆隨著時間推移卻逐漸產生摩擦，魏女更在2024年暑假期間發現林男下載交友軟體，還刻意刪除對話紀錄，導致夫妻關係進一步惡化。

林男則主張，在婚姻仍存續期間，魏女明知自己是有夫之婦，卻自2024年8月間與小王暗度款曲，甚至為了方便往來還另外租了某個套房，作為與小王約會的炮房，多次發生婚外性行為。不僅如此，林男與魏女同年9月10日正式離婚後不久，魏女即產下一子，但林男與魏女已有近半年沒有發生過性行為，讓林男深感荒誕。

不料，魏女後來還主動提起否認親子關係的家事訴訟，並負擔相關鑑定費用，經DNA鑑定後，確認該子確實不是林男的親生兒子。林男認為，魏女除了在該家事訴訟中坦承婚內出軌，對他並沒有任何歉疚與悔意，而小王更是從未出面道歉，導致他長期失眠、精神痛苦不堪，最終決定對魏女和小王提告、連帶求償精神慰撫金100萬元。

對此，魏女辯稱，當時夫妻倆的感情已明顯疏離，也坦承自己是刻意隱瞞已婚身分與小王成為朋友，隨後雙方發展為男女關係，並曾發生一次性行為，最終導致懷孕生子。小王則強調，他事前並不知魏女已婚，並非故意破壞魏女與林男的婚姻。

桃園地院審理後，認為魏女在婚姻關係仍存續期間，與第三人發生性行為並懷孕生子，已明顯逾越社會一般通念可容忍的範圍，構成對林男配偶權的重大侵害，應負侵權行為損害賠償責任，但林男未能舉證證明小王是在明知魏女已婚的情況下還和女方交往，因此駁回對小王的請求。法院審酌雙方婚姻狀態、侵害情節、林男所受精神痛苦程度、雙方社會地位與經濟狀況後，最終判處魏女應賠償林男30萬元。全案仍可上訴。



