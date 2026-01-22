妻懷孕老公竟「瘋狂孕吐」！醫揭背後真相：共情能力太強
媽媽懷孕爸爸竟孕吐？中國山西一名準媽媽在孕期時沒有明顯的不適，但是爸爸卻頻繁嘔吐。對此，醫師解釋這是「產翁現象」，又叫做「擬娩症候群（Couvade Syndrome）」。有研究表明，在妻子懷孕後，丈夫體內的雌激素、孕激素可能會上升，因此出現嘔吐現象。
中國山西一名準媽媽懷孕後，身體上沒有任何不適，反而是老公開始不停嘔吐。準媽媽透露在她懷孕2個月左右，老公就開始噁心嘔吐，甚至還是老公先知道她懷孕。去就醫後，醫師解釋，這是「產翁現象」，又叫做「擬娩症候群」，可能是共情能力太強所致。
醫師指出，部分爸爸體內激素會隨著妻子懷孕而產生變化，包含睪固酮下降、雌激素上升，進而導致噁心、嘔吐、食慾不振，這種現象跟共情能力、情緒壓力密切相關。另外，這種症狀多出現在媽媽懷孕初期，通常會隨著孕期進展，或是情緒逐漸穩定而有所緩解，醫師警告，「如果持續3個月，就需要就醫檢查，釐清是否為消化道疾病」。
消息曝光後，有網友認為這是「愛的象徵」，是丈夫通過身體在體驗妻子的辛勞，能夠增強共同育兒的責任意識；案例就是山東一名丈夫開始嘔吐後，妻子的不適症狀反而減輕，形成這種特殊的互動模式。不過，也有人認為，男性不可能分擔懷孕、分娩的痛苦，孕吐共情不代表責任分擔。
事實上，國健署指出，這種產翁現象通常會發生在21歲至27歲男性身上。科學家認為，有近11%的年輕爸爸有經歷過這種症狀，這可能是爸爸們看到妻子歷經懷孕痛苦，他們心中開始出現焦慮的情緒，不由自主開始親身體驗「懷孕的痛苦」。
更多鏡報報導
身體形成X型！中國性商教母「1堂課要39萬」 收入估達1億元
超多人LINE被盜！官方揭「1操作」害帳號消失 最新詐騙手法曝光
2026年台灣恐面臨「3大考驗」！命理師曝國運：死神將至
YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐
其他人也在看
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 15則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 20則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
吃再多蛋白質也沒用？醫揭增肌殺手 1招「脈衝式吃法」有效逆轉
台灣已正式邁入高齡社會，根據內政部統計，65歲以上人口已突破17％，而隨著年齡增長，「肌少症」成為健康照護的一大新挑戰。肌肉不僅是展現動力的來源，更與免疫、代謝、骨骼健康密切相關，若缺乏足夠肌肉，將大健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 5則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
有些人三餐照常吃，卻還是感到疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／14歲少年從優等生到拒學 青春期的隱形風暴「青少年憂鬱症」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名原本成績優異的14歲男國中生小明(化名)，升上國二後，性格出現轉變，同互傳媒 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
壯陽吃雞佛沒用！醫點名4大類食物「戰力狂飆」
不少男性普遍認為雞佛可壯陽，但泌尿科醫師陳鈺昕表示，這種說法缺乏科學依據，且雞佛膽固醇含量極高，吃多不但無法增強性能力，反而可能對身體造成負擔，若想強化性能力，應選擇含鋅、瓜胺酸、Omega-3脂肪酸與抗氧化物的食物，例如生蠔、南瓜籽、深海魚類、深色蔬菜下手。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
家長偷喝小孩過敏藥想治感冒！結果開車上班超想睡 醫師警告：嚴重恐致命
不少家長以為小朋友的抗過敏藥「很安全」，想說拿來自己喝，緩解感冒、流鼻水的不舒服，殊不知這種行為潛藏重大風險。小兒科醫師巫漢盟指出，像「希普利敏」雖然是兒童常備藥，但成人亂用容易出現嚴重副作用，像是嗜睡、痙攣，甚至危及生命。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言