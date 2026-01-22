妻懷孕老公竟「瘋狂孕吐」！醫揭背後真相：共情能力太強

中國山西一名媽媽懷孕後，反而是老公開始「孕吐」。示意圖／翻攝自Pixbay

媽媽懷孕爸爸竟孕吐？中國山西一名準媽媽在孕期時沒有明顯的不適，但是爸爸卻頻繁嘔吐。對此，醫師解釋這是「產翁現象」，又叫做「擬娩症候群（Couvade Syndrome）」。有研究表明，在妻子懷孕後，丈夫體內的雌激素、孕激素可能會上升，因此出現嘔吐現象。

中國山西一名準媽媽懷孕後，身體上沒有任何不適，反而是老公開始不停嘔吐。準媽媽透露在她懷孕2個月左右，老公就開始噁心嘔吐，甚至還是老公先知道她懷孕。去就醫後，醫師解釋，這是「產翁現象」，又叫做「擬娩症候群」，可能是共情能力太強所致。

醫師指出，部分爸爸體內激素會隨著妻子懷孕而產生變化，包含睪固酮下降、雌激素上升，進而導致噁心、嘔吐、食慾不振，這種現象跟共情能力、情緒壓力密切相關。另外，這種症狀多出現在媽媽懷孕初期，通常會隨著孕期進展，或是情緒逐漸穩定而有所緩解，醫師警告，「如果持續3個月，就需要就醫檢查，釐清是否為消化道疾病」。

消息曝光後，有網友認為這是「愛的象徵」，是丈夫通過身體在體驗妻子的辛勞，能夠增強共同育兒的責任意識；案例就是山東一名丈夫開始嘔吐後，妻子的不適症狀反而減輕，形成這種特殊的互動模式。不過，也有人認為，男性不可能分擔懷孕、分娩的痛苦，孕吐共情不代表責任分擔。

事實上，國健署指出，這種產翁現象通常會發生在21歲至27歲男性身上。科學家認為，有近11%的年輕爸爸有經歷過這種症狀，這可能是爸爸們看到妻子歷經懷孕痛苦，他們心中開始出現焦慮的情緒，不由自主開始親身體驗「懷孕的痛苦」。



