妻才剛生傳將追第四胎？郭富城回應「喜歡熱鬧」
60歲香港天王郭富城2017年與小他22歲網紅方媛結婚，兩人陸續生下2女，上月又迎來一千金，郭富城和方媛雖表示男孩或女孩偏好，但外界還是好奇是否會追生第4胎，而郭富城沒直接否決，僅表示暫時沒有，但他是喜歡熱鬧的人，一切順其自然。
據港媒報導，郭富城最近出席與吳鎮宇、方中信等主演的電影《內幕》首映會，主動公開小女兒名字是郭詠心，英文名Cheryl，大女兒則是郭詠希（Chantelle）、二女兒是郭泳萱（Charlotte），可見夫妻倆取名的偏好。
被問到是否要生第四胎？郭富城說：「我經常說，每一樣東西在我生活裡面，性格裡面，每一樣都是順其自然」，他也說家裡有小孩子很熱鬧，「越多越熱鬧，我喜歡熱鬧嘛，我就會覺得很好啦」，至於大女兒、二女兒是否知道自己當姊姊？郭富城甜笑說：「知道啊」。
而38歲的方媛昨(25日)在微博發文，說：「解鎖我新身分，三胎寶媽」，可見剛生完不久的她，身材已經恢復得非常纖瘦，小腹平坦，月子餐也很豐盛，而她的臉也完全不見一絲水腫，已經恢復成瓜子臉，網友回應：「媛媛終於更新啦，好美好美」、「出月子還有這麼棒的身材，我生完七十多天了，肚子還是好大」、「怎麼恢復的這麼快啊！」、「美麗！這哪是三胎寶媽？明明是剛畢業的少女吧！鈔能力加底子好」。
