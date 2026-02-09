妻搬回娘家竟引「小王 」到宅嘿咻 夫回岳家做這事驚覺綠帽罩頂

陳姓人夫到妻子娘家幫忙倒妻子房間垃圾時，赫見垃圾袋內有拆用過的保險套與擦拭體液的衛生紙團，警覺自己綠帽罩頂，提告求償。(示意圖，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與葉姓女子結婚4年多，葉女突然帶1年幼子女回娘家住、還說不要回夫家了！陳男在妻子離家10天後到妻子娘家，他幫忙整理妻子房間驚見垃圾袋內有幾個用過的保險套與擦拭體液的衛生紙團。葉女見紙包不住火、坦承與1名黃姓男子在娘家有多次共浴與性交。台南地院判葉女與黃男須連帶賠30萬元給綠帽夫。

陳男提告指出，他與葉姓妻子曾於2020年間不到1年內結婚後離婚、再次登記結婚，育有1名未成年子女，婚姻尚稱美滿。不料，2025年1月中旬，妻子突然帶著孩子說要回娘家住、且不要再回夫家。

陳男於10天後到妻子的娘家、幫忙整理妻子房間時，在垃圾袋內驚見有幾個已用過的保險套與擦拭體液的衛生紙團。葉女見東窗事發、難再隱瞞，向丈夫坦承與1名黃姓男子在職場上結識、發展成情侶關係，彼此以老公、老婆互稱，且多次一起共浴、發生性關係。

陳男為此打電話質問黃男，黃男也坦言知悉葉女是人妻，他與葉女曾在女方娘家發生幾次性行為。慘遭戴綠帽的陳男痛批妻子與黃男嚴重破壞其配偶權，要向兩人連帶求償40萬元精神慰撫金。

葉女對丈夫的提告主張並不爭執、但指丈夫未盡扶養年幼子女的責任；她還要扶養子女與家人，無力負擔高額賠償金。法院辯論庭時，黃男沒有到場、也沒有提出任何聲明或書狀陳述。

台南地院合議庭法官根據陳男提出的相關事證、認定葉女與黃男確不法侵害陳男的配偶權、且情節重大。對此，是葉女與黃男的故意行為造成陳男身分法益受損害與精神蒙受痛苦，考量雙方的經濟、社會地位等條件，判葉女與其劈腿的「小王」黃男須連帶賠償30萬元給陳男確定，不得再上訴。

