妻更鎖賣房、10年狂刷1400萬 尪要離婚丈母娘獅子大開口
一對結褵20年的夫妻婚姻亮紅燈，感情早已降到冰點。男方抱怨妻子不僅常對他冷言冷語、尖酸刻薄，甚至趕他出門。更讓他心寒的是，他生病住院期間，太太竟跑出國遊玩，還狂刷他的信用卡。他一氣之下細算婚後金錢往來，光是有憑據的匯款金額就超過5千萬元，而單單一張附卡在近10年就刷超過1400萬元，妻子獅子大開口要求他拿出2千萬元才甘願離婚。女方則辯稱這只是多數夫妻會有的小摩擦，表明不想離婚。
人夫指出，長年來他將不動產與公司股份都登記在妻子名下，信任卻換來無情的背叛。去年妻子竟更換門鎖、轉手出售公司名下的房產，當他住院期間，妻子多次出國玩，甚至刷爆信用卡還來電提出調高信用額度，種種行徑讓他徹底心灰意冷，為了談妥離婚條件，丈母娘甚至開出天價，要求所有不動產都歸女兒，還得外加2000萬現金，這才肯答應離婚。
面對丈夫的種種指控，太太也極力駁斥。她強調自己婚後盡心盡力，不僅操持家務、照顧兒女，在先生競選失利、捲入性騷擾風波時，她依然守在身邊、不離不棄。她解釋曾對先生動手動腳施暴是因他行蹤可疑，針對累積10年的1400多萬元帳單則是全家6人的日常生活開銷。另外，2000萬元是為了清償貸款，變賣房產也是為了填補資金缺口，她認為彼此的爭執並未達到不可挽回的地步，雙方只是普通夫妻都會遭遇的生活摩擦。妻子更反駁在丈夫住院期間不聞不問，強調都有透過訊息關切，也有準備餐點，而提出離婚則是基於賭氣。
儘管女方口頭上表示不願離婚，但法官從雙方的通訊記錄中發現，女方曾主動傳送離婚協議書，宣稱「要離婚了我們就斷的乾乾淨淨、我名下的公司我全部自己收回，我會自己管理你不用再去了」，可見她內心深處其實也無意維繫這段婚姻。在訴訟過程中，雙方互相指責，立場對立，毫無和解跡象。法官最終認定，夫妻雙方分居已超過二年半，期間缺乏良性互動，夫妻情誼蕩然無存，因此裁定准許離婚。
老公開心報告「年薪要破千萬啦」 她卻訂下3年之約：小孩成年就離婚吧
尪傳訊「我好髒」就人間蒸發 妻訴請離婚揭離家真相竟非外遇
高雄夫妻失和判離婚 法官判決書「一封信安慰孩子」感動38萬人
