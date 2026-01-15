妻求償300萬！女助理傳辣照否認交往 科大教授卻藏海量壯陽藥

記者楊忠翰／新北報導

某國立科技大學教授辦公室存放大量保險套及壯陽藥。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

國立科大專案女助理小萱（化名），先前傳送多張清涼照給教授阿豪（化名），阿豪則在辦公室存放大量壯陽藥及保險套，妻子發現後提告求償300萬元；新北地院認為，無直接證據證明阿豪與小萱發生過性行為，因此判阿豪妻子敗訴，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，丈夫是某國立科技大學教授，從2021年起偷吃女助理小萱，時間長達3年之久；某日她在丈夫手機內發現，小萱曾傳送多張穿著清涼服裝的私密照片，隔天她到辦公室質問丈夫，還在抽屜內發現大量保險套及壯陽藥，她認為小萱已侵害配偶權，遂提告求償300萬元。

小萱辯稱，她因專案關係認識阿豪，並敬佩對方擁有豐富知識，曾多次請教專業問題，並親自製作過感謝卡，但2人並無曖昧情愫，亦未發生過性行為，阿豪在2021年間便借調到他處工作，2022年間又轉任某公司技術長，雙方在職場上早就沒有交集。

法官勘驗小萱卡片內容後發現，除了對阿豪祝福、感謝等語句，並無任何曖昧字詞，監視器僅能拍攝到辦公室外走廊，無法看見室內情形，就算阿豪抽屜內存放保險套及壯陽藥，亦無法證明2人發生過性行為。

法官進一步勘驗錄音檔，儘管阿豪提及交往及性行為等字詞，但他始終未提及小萱姓名，無法確認阿豪所指對象身分；法官認為，阿豪妻子提供的證據，不足以證明丈夫與小萱發生過性行為，阿豪妻子求償300萬元無理由，因此判她敗訴，全案仍可上訴。

