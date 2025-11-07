妻生日變他忌日⋯男「導彈式」噴撞1死7傷！家屬認屍：他沒開過特斯拉

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

李男與前妻育有一對雙胞胎，這次準備南下過生日卻發生悲劇。（圖／家屬提供）

屏東縣恆春鎮恆公路麥當勞前，6日下午4時許，發生一起嚴重車禍，一輛特斯拉「導彈式」衝撞水泥車後，又波及4輛機車，現場一片混亂，一共釀成1死7傷，特斯拉駕駛李男傷重身亡，今（7）日家屬悲痛認屍。原來，李男帶著雙胞胎兒女，開著租來的特斯拉，南下墾丁替前妻過生日，卻前妻生日變成他的忌日，家屬表示，李男不曾開過特斯拉，懷疑是不熟悉電車釀禍。

特斯拉導彈式衝撞水泥車，整起車禍釀成1死7傷。（圖／翻攝畫面）

特斯拉幾乎整輛車成了廢鐵，26歲駕駛受困車內，緊急救出送醫後，宣告不治。車內載著的，是李男前妻及一對4歲雙胞胎兒女，3人意識清楚，經送醫後轉送台北馬偕醫院。這起車禍發生在6日下午4時許，恆公路麥當勞前，李男租了特斯拉，南下墾丁準備替前妻過生日，不料卻失控發生車禍喪命。

檢方7日相驗，李男家屬悲痛認屍。（圖／記者朱俊傑攝影）

驚悚奪命畫面曝光，特斯拉高速急駛，下一秒撞上水泥車，現場傳出爆炸聲響，揚起一陣白煙，兩車相撞後失控，波及撞上停等紅燈的4貼機車。機車2大2小慘遭撞飛，蔡姓夫妻倆雙腿開放性骨折，恐面臨截肢，2名女兒輕傷送醫，而特斯拉駕駛李男，送醫後宣告不治，李男妻子、雙胞胎兒女受傷，整起車禍一共造成1死7傷。

家屬表示，李男不曾開過特斯拉，不排除是因為不熟悉才暴衝釀禍。（圖／記者朱俊傑攝影）

今（7)日檢方相驗李男遺體，家屬悲痛認屍並表示，李男過去也都會租車帶家人旅遊，但從來沒有開過特斯拉，懷疑這次租用電車不熟悉，導致整輛車暴衝釀禍，詳細車禍原因及李男確切死因，仍待調查，任誰也沒料到，李男歡喜替前妻慶生，卻成了自己忌日。

李男替前妻過生日，豈料卻成了他的忌日。（圖／家屬提供）

