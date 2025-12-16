妻產後休養5個月沒上床！岳父挑逗女婿「三度激戰」 竟喊：別內疚這很正常

（記者張芸瑄／綜合報導）馬來西亞一名男子近日在臉書粉專《Kisah Rumah Tangga》（意為「婚姻故事」）匿名投稿，自爆在陪伴剛生產的妻子回娘家休養期間，竟與岳父發生性關係。荒唐劇情曝光後引爆社群，網友震驚直呼「倫理崩壞」。

據貼文內容，該男子透露妻子產後身體虛弱，醫師叮囑至少半年內暫停性生活，他因此被迫禁慾長達5個月。沒想到期間在岳父家同住時，雙方竟從互動曖昧演變為三度發生關係。男子坦言，雖一開始感到掙扎，但「那感覺讓我難以抗拒」，甚至承認自己在過程中「非常享受」，但又害怕被認為是同性戀。

廣告 廣告

示意圖／陪伴剛生產的妻子回娘家休養期間，竟與岳父發生性關係。（擷取自 免費圖庫freepik）

男子回憶，第一次發生關係是在幫岳父整理準備出租的房子時。當時因天氣炎熱，他脫下上衣打掃，沒想到岳父突然上前摟住他，並稱「你很性感」，接著主動挑逗。男子表示，雖試圖拒絕，但終究敵不過慾望，第一次之後雙方又在不同時間「重演兩次」。岳父事後甚至安撫他：「別內疚，這只是人性，沒什麼不對。」

這篇貼文曝光後迅速在網路瘋傳，短時間內引發大量留言與分享。多數網友難掩震驚，怒批兩人行為不僅違背婚姻道德，更踐踏人倫底線，留言灌爆粉專：「這種故事不該出現在社群上！」、「你岳父也應該下地獄！」、「禁慾5個月就亂搞，根本禽獸！」、「希望你妻子早點知道真相。」

部分網友則質疑貼文真實性，認為事件過於荒誕，可能是為博取流量的虛構故事。不過，也有心理專家提醒，長期性壓抑若缺乏情感支持，確實可能導致衝動行為，但這樣的藉口並不能掩飾道德與倫理上的錯誤。

更多引新聞報導

嚇壞！男大生下面長出奇怪腫塊 醫一看笑回「這是XX啦」

安心亞「透視感」戰袍太吸睛！招牌曲〈呼呼〉點燃全場

