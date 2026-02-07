妻用絲巾遮臉掀網戰！胡漢龑霸氣護妻嗆酸民「留口德」

「竹北吊車大王」胡漢龑向來以熱衷公益、樂於分享聞名，然而日前他帶妻子前往彩券行消費時，卻因其中一名妻子用絲巾遮住臉部，遭到網友酸「沒臉見人嗎？」。對此，胡漢龑霸氣護妻回嗆網友「做人說話要留口德」。

胡漢龑的妻子用絲巾遮住臉部，掀起網路論戰。（圖／翻攝自雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行臉書）

彩券行業者在臉書分享影片，當天胡漢龑帶著妻子下車走進店內，其中一名妻子用絲巾遮住臉部，這個看似平常的舉動，卻遭到部分網友酸爆、「第一個女的是怕丟臉嗎」、「後面那位嫂子是遮什麼呀」，更有網友批評「沒臉見人」。

廣告 廣告

對此，胡漢龑霸氣在留言區回嗆「做人說話要留口德，對自己才會有福報」，並強調「凡事行得正，凡事多說好話多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之吧。」

胡漢龑霸氣回嗆網友。（圖／翻攝自雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行臉書）

事實上，胡漢龑時常會購買公益彩券，除了回饋社會外也藉此拚個頭獎。日前他才發文感嘆，自己在最新一期的大樂透中僅差一個號碼，痛失高達1億元的頭獎，最終僅獲得二獎11萬元，扣除稅金後實際到手約8萬多元。

儘管未能中得大獎，胡漢龑的公益心依然不變。他隨即宣布訂購一台勘災車，準備捐贈給新竹縣消防隊即將成立的第四大隊。他強調，將繼續努力做公益，展現了他對社會的關懷。

胡漢龑時常購買公益彩券。（圖／翻攝自雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行臉書）

延伸閱讀

讓財報更透明！ 金管會令：須揭「本業與業外損益、一次性或臨時性損益」

日養老院爆集體食物中毒 65人上吐下瀉釀1死

全台最難訂自助餐！他教「去現場訂」訣竅 一票人試都成功