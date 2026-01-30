妻疑長惡性腫塊！百萬YTR曝「岳母才確診乳癌」 她2年沒檢查警覺

記者蔡維歆／台北報導

DK岳母罹患乳癌。(圖／翻攝自IG）

網紅DK經營YouTube頻道「異色檔案」，擁有百萬粉絲追蹤，他時常在社群分享和老婆「Di掃」的互動，豈料日前他表示Di掃乳房超音波報告疑似出現腫塊，且惡性機率高達50至95%，夫妻倆昨（29）日再度發聲，還原查出腫塊始末。

DK在影片中透露，這次Di掃會去做檢查，是因為岳母發現腫塊後確診乳癌，正準備進入化療階段。而Di掃警覺自己已有兩年沒做乳房超音波，便趕緊去做檢查，沒想到同樣發現腫塊，也有高機率是乳癌，目前還在等待切片結果。

DK和老婆已結婚8年。（圖／翻攝自IG)

DK與Di掃指出，乳癌罹患者已經年輕化，鼓勵大眾重視健康檢查，Di掃表示：「那不是絕症，所以真的不用擔心。」DK也說最近都在研究乳癌，「就算是乳癌，我們也有完整的治療計畫」。並呼籲：「如果你還沒安排任何健康檢查計畫的話，現在就去安排。」展現出陪伴彼此抗癌的堅強決心。

