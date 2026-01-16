妻登機前斷氣！8旬翁推「冰冷遺體」闖關搭機 離奇真相曝光

國際中心／羅欣怡報導

80歲老翁用輪椅推已經死亡的妻子登機，遭安檢人員發現。（示意圖／資料畫面）

一名80歲老翁日前在西班牙特內里費島南部機場（Tenerife South Airport），推著坐在輪椅上的妻子準備登機，但在安檢時被發現妻子早已斷氣，已經是一具冰冷遺體，警方一度介入調查；不過，經法醫相驗後確認，老婦人死因為自然死亡。

綜合外媒報導，事發當時，老翁推著妻子通過機場安檢金屬探測器，安檢人員發現老婦人神情呆滯、毫無反應，坐姿也相當不自然，當場起疑。隨後，一名女性安檢人員主動上前協助，碰觸老婦人的手時驚覺體溫異常冰冷，近距離觀察後，發現胸口毫無起伏，疑似已無生命跡象，立刻通報主管。

機場接獲通報後，隨即啟動緊急應變機制，保安人員、西班牙民防部隊（國民警衛隊）及法醫陸續到場，經確認老婦人已經死亡，警方當場將老翁帶走調查。

老翁最初供稱，妻子是在登機前幾小時才過世，並一度試圖將責任歸咎於機場安排，但警方對其說法保持高度保留。法醫進一步進行屍檢後確認，老婦人身上並無任何外力或暴力痕跡，死亡原因屬於自然因素。

由於最終判定為自然死亡，西班牙民防部隊在釐清案情後，並未對該名老翁進行逮捕或啟動刑事訴訟。不過，這起疑似試圖「推著遺體闖關登機」的事件，已在機場內部引發高度關注與討論，也再度喚起外界對於航空運輸與通關安全機制的重視。

