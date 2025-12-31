妻瞞40年的祕密！算命預言「71歲會死」...他竟因一盤洋蔥挺過癌劫

2025年農曆蛇年春節，台灣「阿卡貝拉教父」朱元雷意外因一盤冰鎮洋蔥，發現潛藏在胃裡的惡性腫瘤。經歷開刀、術後肺塌陷的痛楚，朱元雷把罹癌看作是上天給的「禮物」，趁機讓生活在此處轉個彎，把該改掉的壞習慣改一改，重新調養生息，在71歲這年走過人生的一個大劫。

台灣阿卡教父朱元雷71 歲這年挺過癌症災厄，重啟新生。（圖片提供／朱元雷）

因一盤冰鎮洋蔥意外發現胃癌

「是洋蔥和冰水救了我！」被問到怎麼發現罹癌的時候，朱元雷說笑似地談起，每年大年初一他們一家必定去陽明山上的餐館吃飯，他特別愛吃那家店的冰鎮洋蔥，每去必點。那天洋蔥辛辣，他配上一壺冰水，結果當晚胃痛得厲害，初二一早就衝急診。

他原本身體沒什麼病痛，那天急診本想說應該只是胃食道逆流，開了醫師吃的藥物也暫時緩解。但醫師叮囑，最好進一步檢查，他便乖乖照做。結果發現胃裡有個「東西」，大約兩公分，不知道好壞，但醫師建議最好開刀拿掉。 身為台灣合唱音樂中心爵士流行藝術總監，朱元雷除了每周固定的教唱課程，每年必定出國考察，今年7月也早已排定要和「蝦米視障人聲樂團」一起遠征奧地利比賽。為了完成既定行程，一直到今年8月才開刀。結果取出3.5公分的腫瘤，醫師說，癌細胞已經深入胃壁，是惡性的第二期胃腸道基質瘤。 胃腸道基質瘤是消化系統癌症，可以發生在胃腸道任何的部位，也可發生在網膜、腸繫膜和後腹膜。早期幾乎沒有症狀，致癌的風險原因也不明確，半數以上的患者是透過健檢意外發現。

朱元雷本來就是隨遇而安的人，那時候聽到醫師診斷，也沒有覺得是什麼天大的事情，甚至覺得老天爺很眷顧他，因為每一個壞消息都伴隨著好消息而來。他說：「雖然胃裡有東西，但開刀就能解決；雖然開刀後發現是惡性腫瘤，但幸好開得很乾淨、後續也不用化療；如果之後又復發了，也還有標靶藥物可以用。」

朱元雷生病期間，太太陳雲紅一邊忙著工作，一邊陪病，陪著朱元雷一起在病房中「找樂趣」。台大癌醫病房可以看到台北101，也能看夕陽。（圖片提供／朱元雷）

罹癌後 才知道太太有事隱瞞

「我的人生不能說是一帆風順，但也沒有遭遇難關」，朱元雷說，倒是住院的那段時間，因為手術意外引發的肺部塌陷，帶來他此生「最難忘的痛」。本來以為手術後三天可以出院，但一呼吸就痛，血氧也總拉不上來，他習以為常的「腹式呼吸」也使不上力，只能每天在病房裡對著呼吸器練習，住院一住就住了12天。直到有一天，他對著病房窗外山景，深呼吸一口氣，突然「啪」的一聲，呼吸瞬間通了，重新感受順暢的美好。

朱元雷的太太陳雲紅是知名的指揮家，在朱元雷生病期間，她一邊忙著工作，一邊陪病，陪著朱元雷一起在病房中「找樂趣」。台大癌醫病房可以看到台北101，也能看夕陽；平常擔任指揮工作時總是挑剔多於讚美，但在病房裡，則總是微笑鼓勵朱元雷「進步了喔！現在又比剛剛好！好棒！加油！」 他們夫妻結縭40載，朱元雷笑說，過去他們很少一起出去玩，甚至少有機會一起出國，因病住院12天竟是結婚以來難得的朝夕相處，是很難得的體驗。朱元雷大病初癒後，才知道太太有事瞞他。

原來，他們年輕時，陳雲紅找人幫朱元雷算命，「算命的說我71歲那年會死」，太太怕他擔心，就把祕密憋在心裡。今年確診癌症，朱元雷反而鬆了一口氣，他說，這個關卡就是一個劫，劫過了，從此刻重生了。

罹癌當禮物 飲食生活全改了

問及罹癌後有什麼感觸，朱元雷說，「這是老天給的禮物吧，既然老天讓我痛這麼一下，是不是有哪些要我改一下、調整一下。」他本來嗜吃花生、愛喝啤酒，也喜歡品味高粱，現在這些飲食習慣全改了，每天補充優質蛋白質，本來晚睡晚起也改成早睡早起。以前也不太積極運動，現在每天運動一小時，學八段錦、打太極拳。 今年8月開刀前，朱元雷和陳雲紅帶領蝦米視障人聲樂團到奧地利，拿下第22屆 vokal.total世界阿卡貝拉大賽Unplugged組金牌冠軍，這是該組別史上首支由全視障者組成，並摘下金牌榮譽的團隊。在團隊成員的記錄下，朱元雷的陪伴就像是定心丸，「即使他拖著疲憊的身體，卻依然像一座山，為我們擋掉所有風雨。」術後，朱元雷也繼續每周教唱行程、不定時出國考察行程。

蝦米視障人聲樂團拿下第22屆vokal.total世界阿卡貝拉大賽Unplugged組金牌冠軍，朱元雷為前排右二、陳雲紅為前排左二。（圖片提供／蝦米視障人聲樂團提供）

從大學時期就熱愛合唱，把阿卡貝拉這樣的藝術類型帶進台灣、發揚光大，朱元雷說，這些事情就像是無心插柳，「我覺得上天有很多安排，就跟著安排走。」他沒有宗教信仰，但愛讀佛書，他相信人死後會變成靈魂、死亡只是肉身的消亡，「我還蠻期待死亡的，看我會不會知道我死了、或看到我死了」，朱元雷笑著說，不管是談論死亡或談罹癌的經驗，都很有趣，兵來將擋、水來土淹，很多事情就別擔心了。

撰文者：陳巽聿

簡介：喜歡貓、喜歡瑜珈，喜歡一個人吃飯、旅行、看電影。以閱讀感受世界，靠書寫體驗人生。



