妻稱「懷孕生子」刷爆信用卡還偷存款 夫怒提離婚：她肚子沒變大過

一名酒店小姐嫁給水泥工後，瘋狂將丈夫的卡刷爆，還惡意欠錢不還。（示意圖，Pixabay）

水泥工阿龍（皆化名）在酒店邂逅小甜，原以為挖到真愛，火速閃婚後才發現踏進大坑。小甜婚後將阿龍當成金主，刷爆多張信用卡後把爛攤子丟給男方處理，甚至當阿龍因意外肋骨斷裂、生計陷入困境時，小甜非但沒有同甘共苦，反而變本加厲盜領他的存款，甚至到處向朋友借錢不還。

判決揭露，新婚不久小甜就瘋狂刷爆阿龍的信用卡，連阿龍的銀行卡也敢拿去偷買手機，就算阿龍因為工傷斷了肋骨無法上工，小甜照樣揮霍無度，甚至欠下親友數10萬元債務，小甜重操舊業後仍厚著臉皮索要信用卡盡情刷，顯然只把丈夫當提款機。

廣告 廣告

除了金錢糾紛，小甜的瘋狂控制慾也讓阿龍吃不消。她不僅在社群平台發文公審老公，還瘋狂騷擾阿龍的女性友人，搞得他精神耗弱。後來小甜乾脆無中生有，拿一張小孩照片理直氣壯強討撫養費，阿龍滿頭問號直呼這孩子哪來的，因為根本沒看過老婆肚子隆起，最後逼到阿龍崩潰，只能搬家避難。

法庭審理期間，小甜的親舅舅出面指證，揭露外甥女長年以來的騙錢劣跡，連家中長輩都深受其害，「每次都她向我拿3千元、5千元，有時候拿100元，幾百元也要拿，她這樣開口騙錢已經是習慣性了」，更坦言小甜曾要求他幫忙編造生子謊言，但他不想同流合汙，為此小甜直接跟他斷絕往來。

此外，阿龍提交的對話紀錄顯示，小甜曾多次出言恐嚇要讓阿龍死得很慘，內容包含：「我告你婚外情，還有你前妻騷擾」、「你總有一天？你一定會死得很慘」等訊息，更加深了法官對這段關係已破裂的認知。法官最終判定這對夫妻已經分居半年多，彼此之間早就沒有愛，婚姻關係名存實亡，完全沒有重修舊好的可能，因此判准離婚。

更多鏡週刊報導

台灣離婚率亞洲第2 立院法制局建議設「離婚冷靜期」提高手續難度

台南「離婚500」招牌變觀光景點 日本衝打卡：來了不能不拍

八點檔天王假面人生 吃軟飯、卡爆刷爆養小三！富婆遭坑殺6億