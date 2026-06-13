妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝

記者蔡維歆／台北報導

陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自己則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。

謝宜君暴瘦5公斤入院檢查。（圖／翻攝自臉書）

50歲陳隨意接受《三立新聞網》訪問，他憶及5月因為行程滿檔，所以很少在家，結果一回去就發現謝宜君暴瘦氣色不佳，加上謝宜君先前去做社區成人健檢也發現糞便有潛血陽性反應，擔心大腸癌前兆，便安排她到認識的醫院做全身健檢，還好數值正常。

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陳隨意談老婆病況。（圖／記者田俊彥攝影）

提到自己健康狀況，陳隨意則回想10年前曾嚴重酗酒，因為做餐廳常要陪客人喝，當時一天至少都喝掉一瓶高梁，就這樣酗酒長達6年，｢我最多一年住院住60幾天，就每個月都會急性胰臟炎發作，醫生說一般人如果兩次就掰掰了。我是痛到站都站不住，住院一個月一次就5天。」

體重75公斤的他當時酗酒半年瘦到50公斤，甚至酒精成癮到推掉工作。後來經紀人每天打電話關心，當時脊椎開刀的媽媽還不厭其煩地煮三餐爬二樓端給他吃，陳隨意嘆說：「我媽沒罵我，她只說要喝酒的話要吃東西，因為急性胰臟炎就是空腹喝酒，而且我爸跟我大哥都是喝酒肝硬化走的，其實我媽每次上樓我都知道，看到她的背影我就覺得我在幹甚麼？應該要醒過來了。」最後他才痛定思痛去參加戒酒療程，15天內戒酒成功。

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