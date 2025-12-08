妻罹紅斑性狼瘡瀕死！美籍尪瞞婚「激戰小三」抓包背叛情人：知我已婚

記者羅欣怡／桃園報導

美國籍男子趁妻子重病婚內出軌，小三判賠40萬元。（示意圖／pixabay）

美國籍人夫阿偉（化名）和小美（化名）婚後育有2子女，小美2年前罹患紅斑性狼瘡瀕死，阿偉卻在聊天室與小蘋（化名）好上，多次發生性關係，小蘋甚至還傳與阿偉的私密照給小美示威，小美心碎怒告求償100萬。桃園地院審理，認為小蘋侵害配偶婚姻權益，判處須賠償小美精神慰撫金40萬元。

判決書中，小美和美國籍丈夫於2015年在台登記結婚，婚後育有2名未成年子女，但2024年起，小美卻陸續收到小蘋傳的訊息，內文除了有小蘋和阿偉的曖昧對話，還夾帶兩人的私密照。小美說，當時自己罹患紅斑性狼瘡惡疾，已經命在旦夕，與阿偉的關係並不和睦，才讓小蘋有機可趁，兩人從2023年10月間至2024年1月間，多次相約按摩、泡溫泉等出遊，甚至多次發生性關係，小蘋成了危害婚姻的第三者。

廣告 廣告

背叛婚姻的阿偉以證人身份表示，他和小蘋確實交往過2年，但在如實告知後，小蘋仍義無反顧和自己交往；小蘋出庭時辯稱，遭阿偉欺騙，一開始誤以為對方已離婚，中間也曾斷聯一段時間，但因阿偉告知小美罹患重病將死，才會又繼續不倫戀。

法院調查後，根據雙方通訊紀錄截圖、TXT對話紀錄，以及阿偉在庭上具結證述，認定小蘋確實在知悉阿偉已婚後，仍繼續與其密切交往，判小蘋賠償40萬元，可上訴。

更多三立新聞網報導

獨家／魂斷國道！一家5口「北上做生意」聯結車撞成鐵餅…56歲岳母喪命

驚人畫面曝！竹北人行道10隻超巨「生猛海鮮」路面走 網呆：真變海產店

認錯都是裝的！桃園單親媽「虐子緩刑」改毆女兒 法官重判怒：忝為人母

不是水、紅茶！吃麵包搭「1飲品」血糖高峰降30% 中醫：烏梅也有同功效

