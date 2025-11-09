妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術

娛樂中心／蔡佩伶報導

52歲香港男星海俊傑是從歌手比賽出道，後來也朝戲劇圈發展，感情方面則跟化妝師妻子結婚多年，沒想到近日卻傳出妻子健康惡化，目前正在醫院等待換肝，對此，昨（8日）海俊傑在影片中淚崩，替妻籌措醫藥費。

根據港媒報導，海俊傑老婆罹患急性肝硬化，目前處於昏迷狀態，醫生也指出換肝成功率僅有30％，顯見狀況不太樂觀，然而，海俊傑昨（8日）提到要在兩天內盡快手術，不過肝臟移植手術需要150萬港幣（約新台幣597萬），因此他在鏡頭前痛哭懇求大眾伸出援手資助，希望可以盡快籌到剩餘70萭港幣（約275萬台幣）手術費，同時強調能夠提供醫療來證明所言非假。

直播片段曝光之後，也掀起許多網友討論，不少人都心疼海俊傑的遭遇，直呼：「太不容易了，走投無路」、「希望能度過難關」，而據《星島頭條》報導，男星陳曉東表示早就知道海俊傑老婆住院，承諾如果可以進行手術，他身為朋友絕對會盡力支援。

海俊傑聲淚俱下強調不是詐騙。（圖／翻攝自微博）

