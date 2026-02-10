妻落選隔天東大研究所落榜 日本前議員自嘲「像被寫好的劇本」爆紅

音喜多駿輔選妻子三次由梨香失利，自己研究所也落榜了。（翻攝自音喜多駿臉書）

日本首相高市早苗率領的自民黨，在第51屆眾議院選舉中取得壓倒性勝利，盟友維新會陣營卻發生一齣令人哭笑不得的「落選悲劇」。日本維新會前政調會長、前參議員音喜多駿感嘆，自從8日眾議院選舉投開票後，夫妻倆如陷入如同「被設計好的電視劇」的落榜馬拉松，引發網友熱議。

音喜多駿的妻子三次由梨香2015年以無黨籍身分首次當選江東區議員，現為第3屆任期，這次眾議院選舉中代表維新會出征，儘管黨代表吉村洋文等幹部連日站台支援，音喜多駿也親自操盤助選，最終仍遺憾落選。音喜多駿本人在政治路上也走得艱辛，繼2024年10月眾院選落敗、去年7月參院選亦失利。

廣告 廣告

音喜多駿今（10日）在X發文透露，妻子落選後，隔天自己也收到研究所入學考試未錄取通知，忍不住感嘆：「8日→選舉落選，9日→入試落選，這是什麼被安排好的戲劇行程？」他在文中引用英文直言「浮世即憂世，Life is full of suffering」，坦言雖然知道必須想辦法扭轉連敗局面，「我會先像普通人一樣好好沮喪一下，再去思考未來的路，唉……」

這番自嘲卻意外引爆話題，音喜多駿吐槽道自己「研究所落榜」竟成為網路新聞題材，笑稱：「大家到底有多喜歡看我落選啊！」甚至反諷寫下：「繞了一圈，其實大家是喜歡我的吧！？」他也進一步透露，自己報考的是東京大學大學院資訊學環、學際情報學府，研究主題原本規劃聚焦於「為何社會保障制度改革難以理性推進」，並嘗試結合社會學、媒體理論與政治學，提出更宏觀的風險溝通模式，如今這項研究計畫「只能暫時封存」，至於落榜主因，他也毫不避諱地自曝是在口試時「大翻車」。





更多《鏡新聞》報導

魏哲家訪日突化身書迷秀著作 高市早苗「驚掉下巴表情包」成焦點

日議員秀甩肉照「台灣海關爆笑放行」 靠女兒一句話減重

最帥政二代罕見談家庭 小泉進次郎「43年未見母」當爸才解心結