妻被迫登載「中國台灣」⋯日參議員力推修法 林佳龍致謝：台灣就是台灣

記者劉秀敏／台北報導

外交部長林佳龍會晤「日本參議院TY會台灣訪問團」瀧波宏文參議員一行（圖／翻攝自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍22日與「日本參議院TY會台灣訪問團」瀧波宏文一行會面。「台灣女婿」瀧波宏文特別分享在擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程，林佳龍也表達感謝，認為「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不只是一項制度的調整，更是對台灣人身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍在臉書發文表示，「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文昨天偕同夫人來到外交部與他會面，而瀧波宏文在今年9月也曾訪台，當時他仍有農林水產副大臣的身分，成為歷來日本內閣成員訪台的最高層級之一，以具體行動展現對台灣的重視與深厚情誼。

林佳龍說，此次來訪，瀧波宏文還率領「TY會」成員，包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏一同前來。「TY會」是由瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，更巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動推動台日各項交流合作。

林佳龍進一步提到，瀧波宏文與台灣的連結，不僅止於理念，更源自家庭。瀧波夫人是土生土長的台灣人，當年兩人在日本登記結婚時，夫人的國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法時推了一把，成為關鍵的力量之一。

林佳龍表示，一路走來，瀧波宏文始終以務實的方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也映照出他與夫人對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。所以，他特別向瀧波宏文表達感謝，認為「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不只是一項制度的調整，更是對台灣人身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍同時感謝隨行來訪的小林一大，肯定他積極走訪各國，為拓展台灣國際空間所做的努力。彼此也交換了許多深化台日關係的想法，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地，就十分期待推動台日游泳交流；而曾以自行車環台的宮本和宏，也分享如何以自行車觀光帶動地方創生、振興在地經濟。

林佳龍表示，由衷感謝四位參議員，謝謝他們真心熱愛台灣，並從不同領域、用不同的行動支持台灣，為台日友好注入更多活力，一起深愛台灣、守護台日情誼。

此外，外交部新聞稿亦提及，林佳龍於會中，也針對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開我國入會談判工作，共創區域榮景。

