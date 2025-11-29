妻遭長官路邊性侵北市尪怒控 法院揭私密簡訊案翻轉人夫臉綠了

一名人夫控訴妻子在車上被直屬主管性侵，沒想到提告後卻查出妻子案發後多次傳曖昧訊息給主管。（示意圖，Pexels）

一名台北的人夫怒氣沖沖地告上法院，指控妻子小美的陳姓直屬主管趁公務出差時，在回程途中，於新北萬里路邊對他妻子「霸王硬上弓」，強行發生性行為。人夫認為這嚴重侵犯了他的配偶權，讓他身心飽受煎熬，因此向陳姓主管索賠超過80萬元。然而，這場官司經台北地院審理後，情勢卻出現驚人逆轉，法官認為人夫的求償站不住腳，裁定駁回。

根據人夫的說法，事件發生在妻子某次出差返家途中，陳男將車停在萬里靠海的路邊，不顧小美反抗強行撲倒、強吻並性侵得逞。但台北地院民事庭深入調查發現，小美在刑事案件中的證詞根本是「變來變去」，對於案發關鍵細節的描述，一時說「ＸＸ只碰到大腿」，後又改口「被侵入得逞」，說法前後矛盾，可信度大打折扣，且陳男在刑事庭已獲判無罪。

廣告 廣告

最致命的證據是，小美在事發後到提告的期間內，竟持續傳送大量暖心、曖昧的訊息給所謂的加害人陳男，內容充斥著「我很想念你……像以前一樣」、「有你跟我在一起的地方，才有晴天」、「就算不在彼此身邊也知道心是一起的」、「我很心疼你」等親密字句。法官認為這種行為與一般性侵受害者會出現的極度恐懼、厭惡、避之唯恐不及的典型反應完全背道而馳，顯然不合常理。

不僅如此，小美私底下還多次告訴陳男，她跟丈夫的對話完全是「應付」性質，錄音更是迫於無奈。她向陳男保證「會努力讓你沒事」、「盡力讓事情圓滿收尾」，，甚至主動洩漏自己的證詞細節，協助陳男制定抗辯策略。法官認為，小美這些不合常理的「私下運作」，讓她丈夫提出的通話錄音等證據，可信度大為降低，無法證明陳男確有違反她意願的強迫行為。既然人夫無法拿出實質證據證明配偶權被侵害，人夫想透過配偶權求償當然站不住腳，法院最終裁定駁回所有訴求。可上訴。

更多鏡週刊報導

離婚同日嫁小王！人妻騙刑警簽「假離婚協議」 綠帽夫心碎提告大逆轉勝

帶小三回家還傳訊嗆妻「她在我房間」 渣夫挨告辯：想激老婆回來

新婚尪用LINE一功能隱藏姦情 人妻秒抓猴解鎖方式曝光