妻陪創業、顧家30年…夫竟趁她罹癌「外遇生子」反求離婚分千萬財產！法院超打臉
一對珠寶商夫妻結婚逾40年，原以為可以平淡攜手共度人生，沒想到妻子卻接連罹患乳癌與帕金森氏症，怎料丈夫非但在妻子患病治療期間外遇越南女子、與對方生了個私生子，甚至以「妻子搶奪財產」為由提告離婚並求償千萬元。士林地方法院審理後，認定婚姻破裂主因在於丈夫外遇，妻子的病情並不構成「不治惡疾」，且無強奪財產情事，最終判決駁回其離婚其求償訴求。
妻罹癌又患帕金森氏症 夫竟外遇生子求離婚
根據判決書，阿強（化名）與小麗（化名）於1983年1月30日結婚，婚後育有2名子女，一同從事珠寶批發買賣，還成立了寶石翡翠公司、珠寶銀樓門市，也買了個法拍房屋，婚後家庭開支主要由阿強負擔，小麗則負責照顧家庭與子女。原以為一家四口生活和樂美滿，然而小麗卻在1996年間罹患乳癌，為此在同年7月8日接受左側乳房全切除手術，並進行化療與賀爾蒙治療，沒想到2001年間又確診帕金森氏症。
由於接連的疾病打擊，阿強和小麗自1998年起已近25年未有正常性生活，再加上2名子女選擇不婚不生，阿強表示，基於傳宗接代考量，小麗最終還是同意他可以在外和其他女子交往生子。不料，阿強和小麗此後卻反目成仇，阿強指控，小麗在2010年6月21日與他發生爭執後，就唆使子女搶奪他的公事包，還強迫他前往銀樓開啟金庫，搬走價值逾5000萬元的珠寶與黃金，隨後更換門鎖，使其有家歸不得，甚至將名下不動產贈與2名子女、出售房地。
對此，小麗否認她同意阿強和其他女子交往的說法，並表示婚後透過娘家家族經營珠寶事業的資源、經驗，帶丈夫入行習得鑑識珠寶等一技之長，夫妻共同創業以珠寶銀樓事業起家，她婚後多年來對外招攬生意、對內相夫教子，含莘茹苦將子女拉拔至成年，夫妻如此共過三十載，沒想到阿強竟在自己罹患帕金森氏症期間，與越南女子外遇，甚至生下一子後完成認領登記，她也曾為此提起侵害配偶權訴訟，經法院判決阿強須賠償精神慰撫金55萬元。
不治惡疾成離婚理由？法院認定丈夫外遇是主因
針對阿強提出的這起離婚訴訟，士林地方法院審理期間，針對「強奪珠寶」的部分，刑事告訴與民事求償均經檢方與法院認定罪嫌不足、不構成侵權而駁回。法院認為，小麗與子女取走珠寶、黃金，只是因為擔憂阿強外遇後私自處分財產，並無拘束阿強人身自由或不法行為。
至於阿強針對小麗罹患「不治惡疾」請求離婚的部分，法院認為，小麗乳癌手術後已逾29年，目前已可正常生活，而帕金森氏症經治療後，小麗的行動能力也有所提升，辨識與認知功能正常，且帕金森氏症並非傳染性疾病，不符《民法》所稱足以危害共同生活的「不治惡疾」。此外，法院也查出，阿強曾於2022年間趁小麗沒有親自到診的情況下向醫師片面陳述病情，導致醫師誤開診斷證明，但事後已由院方更正作廢。
法院認定，阿強與小麗婚姻破裂主因在於阿強外遇生子、違反婚姻忠誠義務，小麗並無可歸責事由，而且女方始終表達不願離婚，婚姻尚未達客觀上無法維持的程度，駁回阿強的離婚請求。另外，法院也認為，夫妻剩餘財產分配須以離婚成立為前提，阿強請求小麗給付的1000萬元及利息亦無從准許，一併全數駁回。
