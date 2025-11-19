妻陷藥癮、夫曾入監！嘉義夫妻求助戒毒 重拾家庭溫暖

在毒品危害防制中心及社區心理衛生中心專業協助下，阿三夫妻已恢復正常生活。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿三夫妻過去一起吸毒，丈夫曾因此入監服刑，妻子飽受精神、藥癮困擾，生活嚴重失序，夫妻相處出現裂痕，幾乎快走不下去，經向外求助，在毒品危害防制中心及社區心理衛生中心專業協助下，妻子接受精神治療及美沙冬維持療法，身心狀況逐漸穩定，夫妻關係獲得改善，挽回瀕臨破碎的家庭。

阿三夫妻過去因共同施用海洛因，丈夫入監服刑，妻子一度離家失聯3年，雖最後返回家庭，但妻子持續受精神及藥癮問題困擾，情緒不穩、生活失序，讓丈夫感到壓力沉重，甚至出現抱怨與抗拒心理，在百般無助下，丈夫主動向毒品危害防制中心個管員求助。

廣告 廣告

嘉縣毒品危害防制中心整合網絡，連結社區心理衛生中心精神護理師，陪同妻子前往醫療院所門診，接受精神治療及美沙冬維持療法，協助穩定其身心狀況，同時提供家庭關懷支持與心理輔導服務，協助夫妻建立正向溝通。

經過數月努力修復關係裂痕，妻子的精神狀況與戒癮治療逐漸穩定，丈夫恢復穩定工作，家庭生活重回正軌，重建互信與親密感，如今兩人已能共同面對生活挑戰，持續參與治療與追蹤，展現出對未來的信心與勇氣。

嘉義縣衛生局表示，透過毒品危害防制中心、心理衛生中心及醫療院所的聯動機制，同時兼顧戒癮治療與精神健康，能讓個案與家庭獲得全方位支持與照護，呼籲有需要的民眾可主動尋求協助。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

BMI非唯一指標 體脂肪才是健康關鍵

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

TPBL》滿場球迷加持 洛夫頓領戰神退國王