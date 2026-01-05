妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命

死者丈夫每一句話裡，都藏著對妻子離世的深深悲痛。（圖／東森新聞）





台中一名在林新醫院任職14年的女員工，去年11月開始出現反覆頭痛，4度就醫卻始終無法確診病因，直到病況惡化緊急轉院，搶救將近一個月，仍宣告不治。她的丈夫已經是癌末患者，出面質疑醫療流程是否出現問題，更指控妻子過世到告別式，將近一個多月的時間，院方都沒有來關心；院方也出面回應相關指控。

死者丈夫郭先生：「她很多東西都沒讓我知道，她就讓我知道她看眼科而已，為什麼要這樣看一看眼科而已，為什麼不見了。」

每一句話裡都藏著對妻子離世的深深悲痛，台中郭先生指控，在林新醫院在職14年的太太，去年11月開始出現頭痛狀況，4度就醫卻都查不出病因，直到轉院治療已經回天乏術。

廣告 廣告

死者丈夫郭先生：「一個病人看了4次，而且是那麼頻繁去看，不覺得說真的是有異樣嗎？為什麼別的小診所，人家就看的出來。」

時間回到去年11月初，11/8到11/21間，太太因頭痛症狀多次就醫，病情始終未獲明確診斷，11/22先生發現太太肢體反應遲緩，送去診所，才知道病情嚴重，11/23先生要求立刻轉院，但太太拒絕，直到11/24太太病況明顯惡化，左手無法拿起水杯，先生緊急送往台中榮總急診。當天下午病情急轉直下，插管並轉入加護病房，歷經近一個月搶救，12/23昏迷指數仍無進展，在醫師第二次建議下忍痛拔管，太太於隔日離世。

他指控在太太轉院到告別式一個多月的時間，林新醫院都沒有任何慰問，更指控是不是太太工作層級太低，醫院才不夠重視。

林新醫院公共事務室主任吳旭如：「沒有什麼層級上的問題啊，是我們的員工我們都是關懷啊，11/24馬上排要做MRI的檢查，但是她就沒有再回診了，12/2我們派了勞工健康服務的護理師和他們單位的主管，到醫院去探視。」

死者丈夫郭先生：「沒有錯，她們那天本來說已經有安排說他們要回診了，但我們已經等不到那個時候了。」

其實承受病痛的不只太太一個人，郭先生本身也罹患胃癌第四期，胃已經剩下四分之一，太太離開的3天後，就是夫妻倆結婚滿30年的紀念日。郭先生說，原本還想著等太太好一點，再一起出國慶祝，但卻沒想到這個約定再也等不到，只希望醫院能夠給個交代。

死者丈夫郭先生：「我想跟他說我愛她，如果還有下輩子的話，我還是要跟她當夫妻。」

更多東森新聞報導

醫起看／頭暈想吐像搭雲霄飛車 醫示警「前庭性偏頭痛」

獨家／疑食品膨脹劑害「氨中毒」夜市炸物老闆長期頭痛心悸

醫起看／頭痛還在吃止痛藥？醫揭好發族群 有這些症狀快就醫

