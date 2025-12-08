妻驚見尪藏「藍色小藥丸」求助徵信社 真相曝光瞬間哭了

一名婦人因意外發現丈夫私藏「藍色小藥丸」，再加上兩人長期沒有性生活，懷疑丈夫是否外遇。（示意圖／翻攝自Pexels）





遇到另一半疑似外遇，你會怎麼做？一名婦人近日因意外發現丈夫私藏「藍色小藥丸」，再加上兩人長期沒有性生活，開始懷疑丈夫是否另有所圖，於是委託徵信社展開調查。不過，當真相大白後，這名婦人忍不住掉下眼淚，心情十分複雜。

立達徵信社日前在臉書分享此案，指出一名中年婦人在打掃家裡時，於丈夫抽屜發現一個透明夾鏈袋，裡頭裝著幾顆藥丸，袋子上還寫著「Sildenafil」。婦人上網查詢後，跳出的都是「威而鋼」「壯陽藥」等字眼，這使她瞬間心沉谷底，聯想到兩人許久未有親密關係，更是心生忐忑。

不過，婦人不敢直接質問丈夫，也不敢貿然攤牌，深怕一句話就讓婚姻破裂。於是，雖然悲憤難耐，她仍選擇在確認真相前向徵信社求助。立達徵信社接案後，調查丈夫的生活作息、外出軌跡以及人際往來，卻發現他幾乎不應酬、生活單純、作息規律，完全找不出外遇跡象。唯一不尋常的是，有一次丈夫告訴妻子要「加班」，但調查員查到他其實前往大醫院就診。

經深入查證後，真相終於浮出水面，原來是丈夫因呼吸困難、胸悶心悸等症狀就醫，被診斷患有肺動脈高壓，而「Sildenafil」正是醫師開立的治療藥物。而丈夫把藥袋丟棄、將藥物分裝並手寫英文標示，只是不想讓家人替他擔心，才選擇默默承受。

得知真相後，婦人沉默了許久，心中滿是震撼、愧疚與心疼，一方面氣丈夫隱瞞病情，一方面也慶幸自己沒有在第一時間就生氣指責。後來她與丈夫攤牌，表示無論如何都會陪伴他一起治療，一起度過難關。

對於此案件，立達徵信社也提醒：「在真相沒被確認之前，每一個你以為的線索，都有可能只是巧合；每一個你害怕的畫面，也可能與事實完全不同。」

