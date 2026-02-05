妻「不適應台灣地震」逃回越南不回來了！台男心冷看1年半婚姻泡湯

彰化一名男子和越南妻子才結婚4個月，對方就回到越南還要求離婚。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

彰化一名台灣男子與越南妻子2023年結婚，雖然妻子來台後大多住在姊姊家中，但男子也未有埋怨，沒想到2人婚後不到半年遇到地震，女方家人因擔心妻子安危，希望妻子可以回越南一趟探親，沒想到女子卻以考駕照為由屢次拖延返台，最後甚至表明不會再回來，並於2024年8月提出離婚。彰化地方法院審理後，認定雙方已無實質夫妻生活，婚姻難以維持，判准離婚。

根據判決書，彰化一名台灣男子阿全（化名）和越南妻子麗麗（化名）於2023年3月7日在越南結婚，也拿到了越南的結婚證書；麗麗後來在同年8月24日入境台灣，雙方在11月10日向台灣戶政機關辦妥結婚登記。不過麗麗來台後，大多時間都住在姊姊家，幾乎只有在週日才會回到阿全家中，麗麗在姊姊家的這段期間也會幫忙工作，並收到姊姊給予的部分工資。

阿全父親在庭上證稱，其實兒子和麗麗婚前並未實際長時間相處，而是透過視訊、網路交往，兒子阿全此前也曾赴越南，短暫停留約半個月後就登記結婚，婚後也有維持視訊聯繫，一開始並未發現異狀。

阿全父親表示，麗麗返回越南前正好碰上台灣地震，而親家母擔心女兒安全，便在2人結婚還沒滿4個月時就要求女兒回到越南探親，而阿全家人也同意麗麗回國，還建議麗麗可以順道考取機車駕照後再回台。不料，麗麗回到越南後，就一直以「還沒考過機車駕照」為由持續拖延返台時間，後來更直接攤牌表明「不回來了」：「我們有問他要不要回來，但是他一直拖，說要回來但是一直沒有回來，後來就說他不回來了。我們有請介紹的人透過視訊跟他談，他擺明就是不要了。」

對此，阿全心冷表示，麗麗回到越南後，就以不適應台灣生活與地震、還要奉養越南的父母，以及雙方觀念不合為由，已在2024年8月正式提出離婚，雙方自此未再共同生活，婚姻實質已名存實亡，為此訴請離婚。

彰化地院審理期間，麗麗經合法通知後未於最後言詞辯論期日到庭，也未提出任何書狀聲明或陳述，法院依法准許阿全單方面辯論。法院指出，婚姻應建立於夫妻共同生活、相互扶持與誠摯情感基礎上，但麗麗婚後返越就一去不回，也明確表示不願再返台，雙方已無夫妻實質生活，既然兩造之間已無互信、互諒、互愛可言，任何人處於相同情況下都難以期待繼續維持婚姻，最終判准阿全與麗麗離婚。



