姆巴佩踢平Ｃ羅皇馬神紀錄

姆巴佩率皇馬擊退塞維亞，追平偶像C羅年度59顆進球的隊史紀錄。（路透）

本報綜合外電報導

法國足球明星姆巴佩21日追平他的偶像「C羅」羅納度在皇馬所創下的隊史年度進球紀錄，助皇馬以2比0取勝。適逢生日的姆巴佩表示，這是他的榮幸。

法新社報導，身披皇家馬德里戰袍的姆巴佩，21日在西班牙甲級足球聯賽面對塞維亞時，第86分鐘罰球中網，這是姆巴佩在2025年為皇馬攻進的第59球，追平C羅在2013年創下的隊史年度進球紀錄，21日恰好是姆巴佩27歲生日。

他在接受皇馬電視台採訪時說，「今天是個特別的日子，因為是我的生日。我一直夢想著能在生日當天，為我夢寐以求的皇馬效命。」

廣告 廣告

他表示他今年「目標是以積極的表現結束這一年，最終成績令人難以置信。」

「能像我的偶像、皇馬史上最偉大的球員、世界級巨星C羅那樣，對我來說是一種榮幸。」

阿隆索領軍的皇馬本季陷入掙扎，但作為核心的姆巴佩，在24場各項賽事中場攻入29球。

這名前鋒上季榮膺歐洲金靴獎與西甲最佳射手，本季再次以18顆進球在西甲射手榜領先。

姆巴佩坦言，小時候臥室牆上就貼滿葡萄牙巨星C羅的海報，加盟皇馬是他的夢想。姆巴佩是在2024年夏天，自巴黎聖傑曼轉會至皇馬。

姆巴佩在與塞維亞的比賽中進球後，模仿了C羅標誌性的跳躍慶祝動作。

姆巴佩表示，「這對我來說是一種榮幸，我想向他致意，因為他一直都很友善」，「他總是跟我講馬德里的一切，教我如何適應馬德里生活等等」。

「現在我很高興能為皇馬進球，贏得比賽…慶祝是為了他（C羅）。」

葡萄牙國腳C羅為皇馬出賽438次，攻入450球，是皇馬隊史最佳射手，姆巴佩目前則在83場比賽中攻進73球。