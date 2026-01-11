姆明互動裝置亮相中央球場 中台灣燈會賞燈

按下go鍵就發光-姆明互動裝置亮相中央球場

迎接2026馬年新春，台中市年度盛事「中台灣燈會」將於2月15日在中央公園璀璨登場。今年燈會首度攜手 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，為城市注入滿滿幸福能量。運動局長游志祥表示，即日起於中央球場推出「姆明（Moomin）愛運動」主題立牌與互動燈光裝置，結合人氣角色、燈光藝術與運動場域；並於9日舉辦點亮啟動儀式，由游局長與台中藍鯨運動熱區足球班學員共同按下「GO」鍵，點亮「運動」的幸福蜜馬，邀請市民提前感受燈會氛圍，走進運動迎新年。

廣告 廣告

游局長指出，「姆明（Moomin）愛運動」以跑步、跳舞、划船、滑雪等運動情境為主軸，搭配互動燈光，讓市民在賞燈、拍照的同時，自然走進運動場域，體驗「運動生活化」的城市氛圍。感謝台中藍鯨運動熱區足球班的小球員，從2歲到10歲踴躍參加，也感謝家長熱情出動，一起在中央球場點亮運動的「幸福蜜馬」。另外，游局長也提醒，燈會期間（2 月 15 日至 3 月 3 日），民眾於中央公園賞燈之餘，也可前往中央球場與姆明合影，按下「GO」鍵啟動互動燈光。

邀請市民家人們前往中央球場與姆明合影-注入滿滿幸福能量

運動局表示，中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，擁有10面籃、排球場，約可適用30種不同的運動種類，且白天、晚上皆能使用，作為提供全齡市民優質的運動場所。

運動局補充，市府去年投入新台幣 423 萬元完成中央球場照明改善工程，升級為雙側照明配置，大幅提升場地照度與大型活動人流引導、安全疏散機能。改善完成後，中央球場即成功支援 2026 台中跨年晚會等大型活動。此外，中央球場長期作為市府推動路跑與全民運動的重要場域，平均每年辦理超過 60 場次路跑，成為市民運動、休憩及城市活動的重要據點。

游志祥局長邀請市民提前感受燈會氛圍-走進運動迎新年

(撰文、攝影：台中市政府)