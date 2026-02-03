姆明和嚕嚕米有何不同 全台灣找「姆」名！盧秀燕：不要改名，戶政很忙

台中市政府舉辦中台灣燈會，今年找來芬蘭知名IP姆明當主角，小提燈受到歡迎。台中市政府提供



台中市政府舉辦中台灣燈會，今年找知名IP「姆明」合作，「姆明一族」台中首波收藏地圖10大打卡點曝光後，超萌「姆明」擄獲大批人心。市長盧秀燕3日在市政會議指示，名字有「姆」明是否可抽獎獎勵，辦獎勵活動行銷燈會；但避免多年前「鮭魚之亂」改名，她也提醒，獎品不要太大，避免有人為了「姆明」改名，戶政機關很忙。

「太難了！」消息一出，不少官員直呼要找到「姆明」的姆有點困難。不過，觀旅局長陳美秀老神在在地，強調自己以前曾尋找名字有「龜」的人。

中台灣燈會今年首度提前至春節期間舉辦，2月15日至3月3日在台中市中央公園盛大登場，展期16天僅除夕休展。宣傳話題從「河馬與馬年有什麼關係」、「姆明是精靈還是河馬」、「嚕嚕米和姆明有什麼不同」一波接一波，許多家長爭相詢問姆明小提燈發放時間和地點，也才知道，原來姆明是芬蘭IP，不是日本。

可愛又應景的「姆明小提燈」成了話題新寵，2月7日第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於台中市中央公園再免費送出1,000盞小提燈。

