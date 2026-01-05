姆明燈會寶可夢盛會 IP魅力引爆馬年觀光

迎接2026丙午赤馬年，全台三大城市以不同形式詮釋馬年的「前行」與「希望」，各啟動重量級節慶與國際IP活動，從台中的中台灣元宵燈會、台南的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，到台北市立動物園推出的馬科動物保育特展，不僅點亮年節氣氛，也為春節與元宵期間觀光注入強勁動能。

中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中中央公園登場，台中市府首度攜手芬蘭經典IP「姆明一族」，打造長達60公尺、全台最大的主燈「極光下的姆明谷」，並結合全台首創IP機械動態氣膜，呈現沉浸式極光燈光秀。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕表示，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「幸福城市」形象相互呼應。今(2026)年適逢姆明80週年與馬年，燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，祝福民眾幸福前行。燈會展期至3月3日，橫跨7大主題燈區，還推出融合自行車意象的限定姆明小提燈，提供親子族群搶領收藏。

南台灣同樣熱鬧非凡，全球大型實境遊戲活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》於2月20日至22日登場。活動主會場設於台南都會公園，規畫3大主題棲息地與寶可夢見面會，並首度展開夜間「超級之夜」，讓訓練家日夜都能沉浸在遊戲中。

活動主會場白天票價新台幣818元，購票玩家可遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色蒂安希，以及戴著卡魯穆、莎莉娜帽子的限定皮卡丘，另可新台幣529元的「超級之夜」加值入場券，或是加購新台幣500元的「城市漫步加值包」，即可擁有額外一天的遊戲時間，穿梭台南各區一邊抓寶、一邊感受在地文化與品味美食。

台北市立動物園則以保育教育迎接馬年，跳脫室內展覽模式，舉辦生肖特展與闖關遊戲「馬偵探霍斯辦案」。展區延伸至園區各馬科與奇蹄目動物活動場，包括迷你馬、非洲野驢、斑馬、蒙古野馬及白犀牛、馬來貘等物種。透過智慧導覽系統與實地觀察任務，引導遊客認識馬科動物在棲地流失與非法獵捕下的生存危機，並了解動物園在國際保育合作中的關鍵角色。

原文出處

延伸閱讀