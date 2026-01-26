姆明 一族現身台中公園 建設局長陳大田啟用點燈

【記者陳世長台中報導】台中公園出現超萌新朋友，療癒指數瞬間飆升！台中市政府攜手 Rights and Brands Asia (RBA)，將國際知名 IP「姆明一族 (The Moomins)」溫柔純真的形象自然融入百年歷史場域；（25）日由建設局長陳大田代表盧秀燕市長到場啟用點燈，這隻深受全世界喜愛的「姆明 (Moomin)」將化身為全新的水上藝術裝置，以超放鬆的「躺平」姿態漂浮在日月湖上，與市定古蹟「湖心亭」同框，讓台中公園瞬間變成最療癒的打卡新熱點

。



建設局長陳大田表示，為替「2026中台灣燈會」暖身，市府結合台中優質公園綠地空間，繼市民廣場高達21公尺的「巨型姆明（Moomin）」引發熱烈迴響後，再度帶來驚喜亮點。來自姆明谷的超人氣主角，以「躺平」姿態現身台中公園日月湖，透過水上氣膜裝置，宛如悠遊湖面，並與市定古蹟「湖心亭」相互映襯，勾勒出台中公園如畫般的動人景致。



今日啟用活動中，陳局長特別於日月湖體驗划船，從水面最佳視角近距離欣賞「姆明（Moomin）」與市定古蹟「湖心亭」相互映襯的迷人景致。陳局長表示，台中公園為台中市第一座公園，擁有逾百年歷史，而日月湖划船更是民眾造訪台中公園必體驗、必打卡的經典特色之一；透過划船悠遊湖面，不僅能感受百年公園與湖心亭所承載的歷史韻味，更能從水面角度欣賞水上裝置獨有的圓潤造型與藝術美感。



建設局說明，市府建設團隊以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為核心概念，將溫馨且正向的能量融入城市景觀規劃，此次特別安排童趣十足的「姆明（Moomin）」以躺平姿態現身台中公園日月湖，成為結合自然景觀與藝術裝置的全新亮點，不僅吸引攝影愛好者駐足取景，也期盼透過跨越國界的療癒形象，邀請民眾在漫步公園時，共同感受專屬台中的幸福時刻。



建設局進一步表示，台中公園湖心亭周邊的「姆明（Moomin）」水上裝置，自1月25日起展出至3月3日，夜間亮燈時間為每日17時至22時。