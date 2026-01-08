姆明一族現身大安區公所！ 2026中台灣燈會幸福暖身開跑





2026馬年新春最萌驚喜！「中台灣燈會」將於二月十五日在中央公園熱鬧登場，台中市政府今年首度攜手 Rights and Brands Asia (RBA) 旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」，打造全台最大沉浸式極光秀。為讓幸福氛圍遍布全市，大安區公所特別於一樓大廳入口處，設置1隻擁有大大鼻子、圓滾滾身形的「姆明(Moomin)」大型裝置，邀請市民在日常洽公時，感受來自姆明谷的溫暖療癒力量。

廣告 廣告

民政局說明，今年燈會主題為「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON！」，將芬蘭的幸福意象與臺中宜居城市特色結合。來自姆明谷的「姆明一族(The Moomins)」故事傳遞和平、友誼與希望，其溫馨的童話世界觀深受全球粉絲喜愛。即日起，這群可愛的家族成員將現身全市各公所、戶所及知名文化地標，綻放療癒氛圍。

大安區公所區長許宏綺表示，除了公所門口的「姆明(Moomin)」裝置已成為熱門打卡點，今年燈會的小提燈也是一大亮點。這款「姆明(Moomin)」小提燈結合了臺中「自行車之都」的產業意象，設計精巧，預期將引發市民蒐藏熱潮。

中台灣燈會燈會展期： 2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）。只有除夕休展，其餘天天都精彩。主燈亮點： 中央公園設有21公尺巨型「姆明(Moomin)」，並打造60公尺長「極光下的姆明(Moomin)」動態氣膜秀。‧限時宣傳： 1月31日前，市民廣場將播放「姆明(Moomin)」裸視3D動畫宣傳片。更多活動詳情，請至臺中觀光旅遊網或「大玩臺中」臉書粉絲專頁查詢，歡迎市民一同參與這場充滿愛與包容的燈會盛典。





更多新聞推薦

● 民進黨公布民調：56.3%民眾不滿意國會表現 66.9%認為應優先審總預算、非彈劾總統