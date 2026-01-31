即時中心／林韋慈報導

為慶祝姆明（Moomin，台灣俗稱「嚕嚕米」）問世80週年，芬蘭公共廣播公司Yle於週末舉辦史上最大規模的閱讀馬拉松活動，邀請總統史塔布（Alexander Stubb）與130位名人接力朗讀托芙・楊笙（Tove Jansson）的9本長篇姆明小說，並進行長達30多小時的直播。

朗讀楊笙的全部9部長篇作品

活動自1月30日晚間6時起，透過Yle Areena線上平台與Yle Teema頻道同步播出，至週日晚間9時結束。朗讀內容涵蓋楊笙的全部9部長篇作品，首本以瑞典語原文朗讀，其餘則改以芬蘭語進行。

Yle指出，舉辦這場馬拉松的主要目的在於推廣全民閱讀。總統史塔布將親自獻聲兩次：首部作品《嚕嚕米與大洪水》由楊笙的姪女朗讀序言，隨後播放作者生前的錄音，再由史塔布以瑞典語接續朗讀；第二次則以芬蘭語朗讀下一本作品。總統夫人蘇珊・伊內斯－史塔布（Suzanne Innes-Stubb）也將於2月1日上午朗讀《嚕嚕米爸爸與大海》。

映照當時歐洲的難民處境

楊笙是以瑞典語創作的芬蘭作家，嚕嚕米系列同樣以瑞典語寫成，被視為芬蘭重要的文化象徵。芬蘭外交部曾形容姆明是「國家象徵」，其故事深刻探討情感與人生議題，並傳遞對自然、簡樸生活的熱愛。這些故事也蘊含作者童年記憶，系列首部小說誕生於1945年二戰期間，描述無家可歸的姆明一家尋找家園，映照當時歐洲的難民處境。

1954年起，楊笙為倫敦《Evening News》創作連環漫畫，以社會諷刺風格吸引大量成年讀者，巔峰時期在40多國、120多家報紙連載，每日觸及約2000萬人，成為芬蘭史上最成功的漫畫之一。她畫到1960年後，由弟弟拉斯・楊笙（Lars Jansson）接手至1975年。

90年代 日本與荷蘭共同推出動畫版掀熱潮

1990年代，日本與荷蘭合製的動畫版在全球120多國播出，掀起亞洲「姆明熱潮」。至今，日本仍是主要市場之一，當地設有兩座主題樂園，芬蘭航空飛往日本的班機也曾塗裝姆明彩繪。

Yle文化事務總編輯托恩曼斯（Johanna Törn-Mangs）表示，姆明故事就像一種「文化黏著劑」。她說，受邀名人分享了各自的童年回憶，有人坦言曾因沉迷閱讀而翹課，也有人表示長大後才真正讀懂書中的深意。

原文出處：快新聞／姆明80週年！130名人接力「朗讀馬拉松」直播30小時 芬蘭總統也參與

