姊夫怒嗆徐巧芯「沒道德、壞心腸」 杜秉澄再轟：徐若繼續從政對台是災難

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



北市藍委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，涉洗錢金額高達2700餘萬元，一審劉女、杜男分別判刑10年、15年。2人不服上訴，日前兩人雙雙獲交保，高院今開調解庭並審理，杜秉澄於開庭結束後受訪，他大罵徐巧芯「沒道德、壞心腸」，直呼徐若繼續從政，對台灣來講是非常大的災難。





劉向婕、杜秉澄於去年12月5日分別獲80萬、100萬元交保，限制住居、限制出境出海8月，並須配戴電子腳環，不過劉向婕較早獲家人援助辦保，杜秉澄則是拖到上月2日，高院同意他繳交50萬保金，其餘50萬由親友以書面擔保。



杜秉澄今早著西裝出庭，出庭前主動透露，開完庭想受訪，上從約8時30分開始進行調解，約於中午12時25左右起受訪。



杜秉澄說，他才剛交保出來約30天，有人要他別再講徐巧芯的事，所以他今天無法透露所有事，杜呼籲，大家可以思考一件事，每個人做事時都有目的，他質疑，為何徐巧芯在我們被收押時，大概10幾天左右，能夠出來召開記者會，為何能知道案情？他對此不能理解。



杜秉澄指控，自己與妻子出事後，徐巧芯「秒切割」，形容她心腸很壞，做這些事情「毋成人」！他表示，過去夫妻倆曾全力協助徐巧芯競選，沒想到事情爆發後，不但沒有任何關心，反而遭到切割與指責，讓他無法接受，直言徐巧芯「沒有道德、沒有底線」。



杜秉澄進一步大吐苦水，表示「這兩年來你們應該都非常清楚她做對我說了什麼、做了什麼，我覺得如果台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情。」



接著，杜秉澄進一步批評，如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難。



不過杜秉澄話鋒一轉，又希望徐巧芯「放過他」，他感嘆，自己人言微輕「沒有辦法跟立委鬥」，他也再次喊冤，稱自己無辜，國際上為台灣貢獻，被打成詐騙集團、詐騙犯，他相當難過，也對家人非常抱歉。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

