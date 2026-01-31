姊妹不合竟寄菜刀？妹妹用Uber Eats下單恐嚇姊姊 法官判刑20日

一名女子透過外送平台買菜刀寄給姊姊，因涉犯恐嚇罪遭法院判刑。（示意圖，取自Pexels）

台北一對蔡姓姊妹長期不合，妹妹竟突發奇想利用外送平台Uber Eats購買2把主廚刀，直接送到姊姊家門口，嚇得姊姊立即報警。台北地方法院審理後認定妹妹確實有恐嚇意圖，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

菜刀寄上門？妹妹真的是「按錯地址」？

判決指出，2024年12月26日下午，妹妹因對姊姊心存不滿，透過手機App登入UberEats，刻意購買2把全新主廚刀，並指定外送員送往姊姊的租屋處。姊姊拆開包裹後，發現裡頭竟然是2把鋒利菜刀，瞬間心生恐懼，隨即報案。

妹妹到案後雖承認有購買刀具，但辯稱「不小心選錯地址」，否認恐嚇動機。而法官調查姊妹長期不睦，認為她此舉明顯是藉刀施壓，說詞難以採信。

外送平台寄刀算恐嚇？

法院指出，姊妹同屬家庭成員，妹妹寄送刀具的行為本質上是精神上脅迫，構成家庭暴力。姊姊事後也向法院申請獲得民事保護令。而家庭暴力並無對應刑罰，改依刑法恐嚇危害安全罪論處。

法官批評，妹妹與姊姊有嫌隙，卻不以理性方式溝通，反用刀具恐嚇，顯示情緒管理與法治觀念薄弱。她在偵查階段始終否認犯行，直到審理時才坦承，也未取得原諒或達成和解，因此量處拘役20日，得以每日1000元折算為罰金。

